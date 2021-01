Gianluigi Martino/ “Io ho lasciato Valeria Marini. Sono stato accusato di essere gay”

Gianluigi Martino, 36 anni, torna a parlare della fine della sua relazione con Valeria Marini sulle pagine di Oggi. Nella sua ultima intervista al settimanale, la showgirl aveva confermato la rottura con il fidanzato smentendo che la causa della loro separazione fosse la madre Gianna Orru. Ma il giovane manager ha voluto raccontare la sua versione dei fatti: “Nessuno può impedirmi di raccontare la mia suoi e inoltre quella pseudo diffida di Valeria non ha alcun valore legale e non mi è mai stata notificata”, ha rivelato a Oggi, facendo riferimento alla diffida della showgirl di non parlare di lei in pubblico. Gianluigi Martino è deciso a rispondere alle pesanti accuse che gli sono state rivolte: “Sono consapevole che le favole più belle possono finire, ma non accetto di essere definito un uomo ansioso di visibilità, pronto ad approfittare di una donna famosa”, ribadendo di non aver bisogno dei soldi della showgirl né di visibilità, avendo accettato di vivere nel segreto l’inizio della loro relazione.

Gianluigi Martin vs Valeria Marini: “Non mi ha sostenuto”

Gianluigi Martino ha rivelato sulle pagine di Oggi di essere stato lui a chiudere la reazione con Valeria Marini: “Sono stato io a lasciare lei perché non approvavo certe sue scelte umane e professionali. Secondo me dovrebbe mantenere un target alto, a differenza di quanto le consiglia il suo entourage. Quando la conobbi era circondata da collaboratori scadenti e falsi amici…”. Il manager aggiunge di essere stato l’unico a sostenere Valeria nel periodo in cui aveva litigato con la madre e di essere riuscito a farle riconciliare: “Ma quella specie di corte dei miracoli al seguito di Valeria non si rassegnò, alcuni si rifecero vivi con sua madre calunniandomi pesantemente e lei li ascoltò, convincendo la figlia a lasciarmi”. Sulle pagine di Oggi, il manager rivela di essere stato accusato di essere gay, di essersi approfittato della showgirl e di averla consigliata male: “Ho le prove contenute in messaggi e registrazioni telefoniche”, ha aggiunto confermando di essere pronto a muoversi per vie legali. “Non ho niente contro la mamma di Valeria, che potrebbe essere stata manipolata”, ha concluso Gianluigi Martino, “Sono offeso con Valeria che non mi ha sostenuto, dando credito ai miei denigratori”.



