Gianluigi Paragone espulso dal M5S/ Sfogo del senatore “Silurato dal nulla”

Gianluigi Paragone esploso dal Movimento Cinque Stelle. Il Collegio dei Probiviri formato da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone ha deciso e disposto l’espulsione del senatore dal M5S nonostante la presentazione di una memoria difensiva giudicata però insufficiente. La notizia dell’espulsione è stata comunicata direttamente al giornalista e conduttore televisivo che, dopo l’elezione a Palazzo Madama, si era espresso più volte contrario al cosiddetto ribaltone di governo. Paragone si è sempre schiarato contrario al possibile accordo tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico dichiarando senza mezzi termini al Corriere della Sera: “se passa l’accordo tra M5S e Pd torno a fare il giornalista”. Il ribaltone poi c’è stato così come l’accordo tra PD e M5S e questa cosa non è passata affatto inosservata ai vertici del Collegio dei Probiviri. Non solo, Paragone si era fatto notare anche per la sua decisione di astenersi durante le votazioni circa le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte e di aver violato gli accordi inizialmente presi in fase di nomina a senatore per le liste del M5S.

Gianluigi Paragone: “Sono uno dei tanti elettori espulsi dal Movimento di Palazzo”

La notizia dell’espulsione di Gianluigi Paragone non sorprende più di tanto, anzi diciamolo che in tanti l’avevano preannunciata. Anche lo stesso conduttore e giornalista non sembra essere rimasto più di tanto stupito quando ha ricevuto la comunicazione di essere stato fatto fuori dal Movimento Cinque Stelle. A caldo però Paragone ha commentato: “sono stato espulso dal nulla. Quando perdi 2 elettori su 3 ti espelle il nulla. Sono uno dei tanti elettori espulsi dal Movimento di Palazzo”. Del resto da diverso tempo il senatore si era espresso contrario a diversi movimenti ed azioni da parte del Movimento Cinque Stelle: a cominciare dall’accordo con il Partito Democratico fino alla legge di Bilancio su cui si era espresso con voto contrario. L’espulsione di Paragone dal M5S può essere letta anche sotto un’altra luce: come una sorta di avvisaglia per i tantissimi dissidenti che, nel corso di questi mesi, hanno voltato le spalle al Movimento e al leader Luigi Di Maio che ha riguardo il nuovo anno ha dichiarato: “Nel 2020 saremo determinanti e per esserlo dobbiamo essere più strutturati e compatti” rivendicando i “40 provvedimenti approvati grazie al M5S”.