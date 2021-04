Gianmarco Onestini, bagno nudo a Supervivientes/ Video, toglie il costume e…

Un altro momento saliente arriva da Supervivientes e travolge il pubblico italiano che deve accontentarsi della più pudica versione italiana. Ma cosa è successo questa volta? Se già nei giorni scorsi si parlava di possibili baci e carezze sulla spiaggia in versione spagnola, adesso a metterci un po’ di pepe ci ha pensato Gianmarco Onestini che, arrivato ad un passo dal mare per fare il bagno e messo in mezzo anche dal resto dei naufraghi che hanno tifato per questo momento, ha deciso bene di liberarsi del costume e correre in acqua completamente nudo. In realtà si è visto davvero poco perché il fratello del tronista Luca Onestini era girato di spalle e non ha lasciato le sue grazie libere di essere riprese dalle telecamere.

IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI IN CRISI?/ Il post polemico su Instagram

Gianmarco Onestini, bagno nudo a Supervivientes o quasi..

Durante la corsa verso l’acqua, infatti, Gianmarco Onestini non solo non si è mai girato verso la telecamera e verso i compagni, ma ha tenuto i suoi gioiellini al sicuro coperti dalle sue mani fino a quando non è arrivato in mare tra gli applausi e gli urletti dei suoi compagni di avventura. Inutile dire che la regia e il programma spagnolo non avevano optato per nessun tipo di censura visto che le immagini sono andate in onda senza alcun pixel (cosa che non accade nella nostra Isola dei Famosi 2021 in cui l’unica cosa ‘hot’ che abbiamo visto fino a questo momento è il bacio di Awed e Gilles Rocca).

Gianmarco Onestini ha una nuova fidanzata?/ Sorrisi e baci con una ragazza misteriosa

Ecco il video del momento:

LEGGI ANCHE:

Gennaro Lillio Vs Gianmarco Onestini/ "Dietro le quinte a Live? Spiego. In futuro...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA