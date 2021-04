Gianmarco Onestini e Melyssa Pinto, flirt a Supervivientes?/ La Marini lo punta ma..

Gianmarco Onestini e Melyssa Pinto sono già pronti per il primo flirt a Supervivientes? Il programma è iniziato solo giovedì sera in Spagna ma i gossip e le rivelazioni già non mancano. In particolare, proprio il bel fratello di Luca Onestini ha preso il via partecipando, per l’ennesima volta, ad un reality spagnolo e questa volta al suo fianco c’è Valeria Marini. Sin dal loro ingresso giovedì si è parlato subito della possibilità che la showgirl sarda sia già interessata al bell’Onestini ma le cose non saranno così semplice. Se Valeria Marini confermerà il suo interesse dovrà vedersela con l’ex corteggiatrice e tronista Melyssa Pinto. Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che il fratello di Luca Onestini si sia già messo a lavoro avvicinandosi alla bella Melyssa che al suo attivo ha una partecipazione come corteggiatrice e poi come tronista alla versione spagnola di Uomini e donne.

Gianmarco Onestini e Melyssa Pinto, flirt a Supervivientes?

La stessa ha poi preso parte anche alla versione spagnola di Temptation Island con al fianco il suo fidanzato, Tom Brusse, che poi l’ha lasciata al falò di confronto. Le cose per lei fino a questo momento non sono andate bene e adesso sono in molti quelli che sognano per lei un po’ di serenità magari proprio al fianco di Gianmarco Onestini che ha mostrato dell’interesse per lei. Non è la prima volta che Supervivientes ci regala del puro trash e, addirittura, anche qualcosa di hot, che sia la volta buona per il nostro concorrente italiano di far parlare di sè (occasione che non gli è mai mancata in passato) anche questa volta? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni, fame permettendo.

