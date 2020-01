Gianmarco Onestini/ “Bullismo e violenza psicologica della tv mi stanno distruggendo”

Gianmarco Onestini continua a navigare il suo difficile rapporto con la televisione. Lo ha fatto prima con quella italiana al Grande Fratello e lo sta facendo adesso che è ormai passata qualche settimana dalla fine del Gran Hermano Vip 7. A finire nella lente questa volta è stato il rapporto che l’ex gieffino e fratello di Luca Onestini ha costruito con la bella Adara Molinero, colei che poi il reality lo ha vinto, finendo anche al centro di un triangolo che ha visto protagonista anche Hugo Sierra, l’ex compagno della spagnola. La Molinero ha sottolineato che non tornerà insieme a Gianmarco Onestini ora che la loro storia è finita anche se ci ha tenuto a precisare che se lui non fosse entrato nella sua vita, lei non avrebbe lasciato il suo ex, nonostante i loro problemi.

GIANMARCO ONESTINI “VITTIMA DI BULLISMO E VIOLENZA PSICOLOGICA”

Inutile dire che questo ha messo al centro del mirino Gianmarco Onestini reo di aver rovinato la “vita” alla bella Molinero innescando un’altra catena di polemiche a cui molti hanno preso parte difendendo l’italiano al grido di #GianmarcoNoEstáSolo. Proprio dopo tutto quello che è successo, il fratello di Luca Onesti ha pensato bene di rompere il silenzio sui social con un lungo sfogo in spagnolo in cui si dice dispiaciuto per “il bullismo che sta subendo da parte della televisione” rea di “inventare completamente le notizie per parlare male di lui” come facevano a scuola i bulli un tempo: “Ora non sto bene perché, nonostante tutto, sono umano e la costante mancanza di rispetto e la violenza psicologica causano ancora più dolore di una lesione fisica”. Al suo fianco si schiera il fratello Luca che tra i commenti scrive, in spagnolo: “È ovvio per tutti, alcune persone puzzano!!! Fratellino, sempre con te”.

