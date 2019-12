Gianmarco Onestini e Adara Molinero fidanzati/ Addio al padre di sua figlia: “ti amo”

Gianmarco Onestini non dimenticherà più la sua partecipazione al Gran Hermano Vip. Il fratello di Luca Onestini, dopo essere stato un protagonista del Grande Fratello 16, è volato in Spagna per vivere una nuova esperienza nel reality non immaginando che, nella casa spagnola, avrebbe trovato l’amore. Gianmarco, infatti, si è innamorato di Adara Molinero, modella e influencer spagnola che, non senza difficoltà, si è innamorata a sua volta di Gianmarco Onestini. La storia d’amore tra Gianmarco e Adara, infatti, è nata solo poche settimane fa quando lei ha capito di non poter più stare con il compagno. Adara ha così deciso di dire addio a Hugo Sierra dal quale, appena sei mesi fa, ha avuto una bambina e con cui ha cercato di salvare il rapporto baciandolo anche in diretta. I sentimenti per Gianmarco, però, sono stati più forti al punto da portarla a dire addio al padre di sua figlia per vivere liberamente la storia con Onestini Junior.

GIANMARCO ONESTINI E ADARA MOLINERO INNAMORATI DOPO IL GRAN HERMANO VIP

Adara Molinero ha vinto il Gran Hermano Vip e ha trovato l’amore di Gianmarco Onestini che ha baciato in diretta ufficializzando la loro storia. Un amore nato sotto le telecamere, che ha scatenato una marea di polemiche, ma che ha conquistato tutti. Dopo aver preso coscienza dei sentimenti per Gianmarco, la bella spagnola ha detto: “Non avrei mai pensato che potesse succedere una cosa del genere. È amore. Ho sentito qualcosa nel petto, e con Hugo non lo sentivo”. Durante la finale, Gianmarco è rientrato in casa e, alla sua innamorata, ha chiesto: “sei pronta ad uscire con me?”. La risposta di lei, naturalmente, è stata affermativa e lui ha aggiunto: “ti amo così tanto”. Per Adara e Gianmarco, dunque, sarà un Natale particolare e ricco d’amore. L’ex compagno di lei, invece, non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.

