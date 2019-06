Gianmarco Onestini e Ivana Icardi stanno insieme?/ Atteso l’annuncio a Pomeriggio 5

“Questa notte è nata una nuova coppia” svela Barbara d’Urso all’inizio della nuova puntata di Pomeriggio 5. E lo svela quando, in video, c’è un articolo che riguarda Gianmarco Onestini e Ivana Icardi. L’indiscrezione della d’Urso arriva subito dopo la festa che si è tenuta ieri proprio per la fine del Grande Fratello 16. “Li ho visti con i miei occhi, è successo proprio di tutto” continua la conduttrice che però non fa nomi e preferisce mantenere la suspanse fino all’apertura della discussione nel suo salotto. Solo pochi giorni fa però, di Gianmarco e Ivana e di un possibile avvicinamento si è a lungo discusso. Pare infatti che la Icardi abbia chiesto un confronto privato con Gianmarco Onestini, senza la presenza delle telecamere. Tutto per chiarire una volta per tutte i sentimenti che li legano o che comunque li hanno legati nella Casa del Grande Fratello 16.

IVANA ICARDI E GIANMARCO, È SCOPPIATA LA PASSIONE?

A confermarlo è stato solo pochi giorni fa Cristian Imparato. Queste infatti le sue parole: “Io sono molto amico con Ivana, ieri siamo stati insieme a festeggiare. – ha fatto sapere l’ex talento di Io Canto – Lei sta vivendo un periodo di pausa col fidanzato per capire le sensazioni che sente. Siamo stati a fine serata in camera da me, ho chiamato Michael e ho detto di venire con Gianmarco. Ivana voleva parlare con lui”. Da allora, però, non sono arrivati aggiornamenti. Potrebbero tuttavia giungere oggi nello studio di Pomeriggio 5 dove Ivana e Gianmarco sono ospiti. Saranno loro i due ragazzi protagonisti della passione scoppiata ieri notte?

