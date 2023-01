Gianmarco Onestini “Nikita voleva di più da Luca”/ “Soleil Sorge? Bocciata”

Gianmarco Onestini difende il fratello Luca

Appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 Luca Onestini ha destato l’interesse di Nikita Pelizon e inizialmente sembrava che tra loro ci fosse del feeling, ma poi il bolognese ha fatto retromarcia. Il cambio di rotta ha destato malumori dentro e fuori la casa: Luca è un fine stratega, capace di manipolare gli altri vip? I litigi tra Nikita e Luca hanno coinvolto anche i rispettivi fratelli – Jessica Pelizon e Gianmarco Onestini – su Twitter, post poi cancellati. Intervistato da Novella 2000 Gianmarco Onestini ha difeso a spada tratta il fratello Luca: “Lui e Nikita stavano semplicemente iniziando a conoscersi. Mio fratello è stato molto rispetto nei suoi confronti dopo che lei aveva dichiarato il suo interesse”. La conoscenza tra loro si è interrotta quando “Nikita ha iniziato a inscenare siparietti dove si atteggiava a vittima e ha cominciato a parlare male di Luca alle sue spalle”.

Luca Onestini, la verità sul tradimento di Soleil/ "Vidi le foto mentre lei…"

Gianmarco Onestini: “Soleil Sorge? Bocciata”

Secondo Gianmarco Onestini il web è diviso su questa storia, perché ci sono sempre sostenitori di una parte o dell’altra: “Ma la verità è solo una: Nikita ha iniziato una guerra perché avrebbe voluto di più da Luca senza aver rispetto del suo pensiero e del suo valore”. Secondo Gianmarco gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip sono in grado di valutare quanto successo senza condizionamenti. Sulle pagine di Novella 2000, Gianmarco Onestini ha anche bocciato Soleil Sorge nel ruolo di opinionista, supplente di Sonia Bruganelli, che si trova in vacanza: “Secondo si è dimostrata non adeguata al ruolo perché incapace di essere obiettiva, dominare comè da rancori personali”. Ovviamente si augura che il fratello possa restare fino alla fine nella casa: “Sta dando moltissimo al programma e credo che abbia ancora molto da offrire”.

