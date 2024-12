Ivana Mrazova, chi è e carriera tra moda e tv: Sanremo e il Grande Fratello Vip

Modella e personaggio televisivo, Ivana Mrazova negli ultimi anni si è fatta conoscere al grande pubblico per importanti esperienze sul piccolo schermo, spesso finendo sotto i riflettori anche per la sua vita privata. Classe 1992 e originaria della Repubblica Ceca ma naturalizzata italiana, a 15 anni approda a Milano dove inizia la carriera come modella per un’agenzia, sfilando in campo italiano ed europeo. Arriva poi la prima importante occasione televisiva, quando affianca Gianni Morandi alla co-conduzione del Festival di Sanremo nel 2012.

Dopo l’esordio televisivo, Ivana Mrazova si fa ulteriormente conoscere al grande pubblico nel 2017 come concorrente del Grande Fratello Vip, programma nel quale torna come guest star nel 2023; proprio nel reality, nel 2017, ha conosciuto e si è innamorata di Luca Onestini, suo ex fidanzato.

Ivana Mrazova, dall’ex Luca Onestini al nuovo fidanzato: i primi scatti social

Soffermandoci sulla vita privata di Ivana Mrazova, il Grande Fratello Vip del 2017 fu galeotto per l’incontro con Luca Onestini, del quale si è innamorata e con il quale ha intrecciato una storia d’amore durata alcuni anni. La relazione è poi giunta al capolinea nel 2020 ma hanno comunque conservato un buon rapporto; emblematico è stato il loro incontro nel 2023, quando la modella è tornata nella Casa più spiata d’Italia come ospite per pochi giorni, ritrovando Luca Onestini (nuovamente concorrente del reality) e avendo l’occasione di confrontarsi con lui e parlare della loro storia passata.

Ora però la vita privata di Ivana Mrazova risplende di un nuovo amore: la modella ha un nuovo fidanzato, ufficializzando la storia d’amore lo scorso maggio attraverso alcuni scatti condivisi su Instagram, tra baci, sorrisi e momenti trascorsi insieme. Di lui non si conoscono moltissime informazioni e anche sui social il suo profilo risulta privato; la coppia si è ritratta insieme a Los Angeles, città dove il misterioso fidanzato vivrebbe.