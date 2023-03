Gianmarco Onestini, sorpresa al fratello Luca al GF Vip/ “È il mio modello”, poi l’avance a Oriana…

Gianmarco Onestini, sorpresa al fratello Luca al GF Vip: “È sempre stato il mio modello da seguire”

Toccante sorpresa per Luca Onestini nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip. Dopo mesi di attesa, finalmente il gieffino ha potuto rivedere suo fratello Gianmarco, che è per lui la persona più importante della sua vita. Al solo rivedersi i due fratelli scoppiano in lacrime: “Mi sei mancato tantissimo”, esordisce Gianmarco, a cui fa eco Luca.

Gianmarco e Luca parlano allora del loro rapporto, poi il minore dei fratelli rivela: “In tutta la mia infanzia, lui è sempre stato il modello da seguire. A volte gli rubavo anche i vestiti”. “Inizialmente ero io il maggiore, crescendo lo chiamo fratellone perché molte cose le ho imparate da lui. Anche lui è stato la mia guida”, sono state poi le parole di Luca.

Gianmarco Onestini e la confessione su Oriana Marzoli

Gianmarco Onestini dice la sua anche sul possibile ritorno di Luca con la sua ex Ivana Mrazova: “Io voglio che sia felice, se con lei è felice, ha tutto il mio appoggio. Lui ha ancora tanto da parlare con lei, quel che sarà, sarà”. Non è mancata una battuta di Gianmarco sulle donne della Casa, seguita all’appello del fratello a Signorini per trovargli una fidanzata: “Chi avrei corteggiato? L’avrei capito ballando bachata, l’avrei ballata con Oriana Marzoli”. Quando Oriana Marzoli li ha poi raggiunti, ha confessato: “Io e lui ci conosciamo già, lavoravamo insieme all’Isola. C’è tanta simpatia, lui mi ha fatto gli auguri quando sono entrata qui. Sono molto contenta di vederlo”.

