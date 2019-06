Gianmarco Onestini vs Francesca De Andrè e Gennaro/ “Una delusione, io ho detto…”

Gianmarco Onestini non le manda a dire e si scaglia contro Francesca De Andrè e Gennaro Lillio nel rispondere alle domande dei fans. Utilizzando l’apposita funzione di Instagram, Gianmarco ha prima spiegato di avere con Erica Piamonte un rapporto d’amicizia nonostante il bacio che ha fatto pensare ad un flirt, e ha poi svelato la propria opinione su Francesca e Gennaro. Terminata l’avventura nella casa di Cinecittà, Gianmarco ha guardato alcuni video scoprendo di essere stato attaccato da Francesca. A deluderlo, però, non è stato l’atteggiamento della De Andrè che ha confermato ciò che ha sempre pensato, ma il silenzio di Gennaro che non ha speso una parola per difenderlo.

GIANMARCO ONESTINI CONTRO FRANCESCA DE ANDRE’ E GENNARO LILLIO: “UNA DELUSIONE”

Dopo la finale del Grande Fratello 2019, Gianmarco Onestini non ha più sentito Gennaro Lillio come conferma lo stesso napoletano che, ai fan, ha confessato di aver sentito solo Daniele e Gaetano. Il motivo? Per Gianmarco, Gennaro rappresenta una grande delusione. “Cosa ne pensi di quello che ha detto Francesca De Andrè nei tuoi confronti?”, ha chiesto una fan. “Penso che abbia semplicemente confermato il mio pensiero su di lei” – ha risposto Gianmarco che ha poi puntato il dito contro Gennaro – “mi ha invece deluso il silenzio e l’immobilismo di Gennaro di fronte a tanta violenza verbale espressa nei miei confronti che non ha cercato di bloccare in nessun modo e di cui io sono venuto a conoscenza solo una volta uscito. Al contrario, io l’avevo difeso in più occasioni, compreso quando l’ho portato via mentre lei, con una sberla, gli aveva fatto volare i piatto che aveva in mano. Sono stato l’unico nella casa a dire in faccia a Francesca cosa pensassi dei suoi modi di fare con un garbo che sicuramente lei non conosce“, ha concluso.





