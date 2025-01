Il percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Dopo l’annuncio a sorpresa arrivato al termine della scelta di Martina De Ioannon che ha lasciato il programma con Ciro Solimeno. Dopo aver rotto il ghiaccio, Gianmarco comincia ufficialmente l’avventura sul trono nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 29 gennaio 2025. Gianmarco è arrivato sul trono dopo essersi fatto conoscere per mesi come corteggiatore di Martina. Esterna dopo esterna, Gianmarco ha conquistato sempre di più l’affetto del pubblico, ma anche le attenzioni della tronista al punto che, in tanti, si aspettavano che la scelta fosse lui.

Nel momento in cui Martina ha scelto Ciro, Maria De Filippi ha deciso di non perdere tempo offrendo immediatamente il trono a Gianmarco che ha accettato cominciando a cercare l’amore attraverso le telecamere del dating show di canale 5.

Gianmarco Steri tronista: le parole di Maria De Filippi

Nella puntata di Uomini e Donne del 29 gennaio 2025, Maria De Filippi annuncia la presenza dei nuovi tronisti facendo un annuncio proprio sul trono di Gianmarco. La conduttrice, infatti, spiega che la presenza sul trono di Gianmarco è stata già annunciata attraverso i canali social del programma e tale annuncio ha scatenato l’entusiasmo del web.

Maria De Filippi, così, spiega che la redazione ha ricevuto ben tremila richieste al punto che, non essendo riuscita a smistarle tutte, ha dovuto rimandare l’arrivo delle corteggiatrici. Per Gianmarco, dunque, l’appuntamento al buio, per il momento, è rimandato ma nella prossima puntata arriveranno decine ci corteggiatrici tra le quali il tronista potrà scegliere le ragazze con cui cominciare una conoscenza vera e propria. La presenza di Gianmarco sul trono, inoltre, ha scatenato anche l’entusiasmo di Gianni Sperti e Tina Cipollari che l’hanno sempre apprezzato come corteggiatore.

