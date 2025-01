Sono passati solo pochi giorni dalla fatidica scelta a Uomini e Donne; per Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ora si tratta di vivere il contatto diretto con la realtà , con la prova della quotidianità che per le emozioni è il più importante banco di prova. Intervistati dal portale WittyTv, si sono concessi alle domande che sicuramente uniscono i fan dal punto di vista della curiosità rivelando dunque alcuni aneddoti sul percorso in generale e sulle prime sensazioni di questa liaison appena sbocciata.

“Quanto mi aspettavo di essere la sua scelta da 1 a 10? Sei, questo perchè ero sicuro delle mie sensazioni però allo stesso tempo spettava a lei l’ultima parola. Durante un’esterna avrei potuto dire: ‘Guardami e capisci che non sto scherzano’…”. Inizia così Ciro Solimeno, sottolineando di essere sicuro dal suo punto di vista ma con al contempo delle remore in relazione a quella che sarebbe stata la scelta effettiva dell’ormai ex tronista. Gli fa eco Martina De Ioannon che si è detta quasi sorpresa dal ragazzo nel viversi nel quotidiano: “Non mi aspettavo da lui una parte protettiva nei miei confronti, anche nelle piccole cose e una donna ci fa caso”.

Ciro Solimeno e la quotidianità con Martina De Ioannon dopo Uomini e Donne: “Mettersi in discussione…”

Sempre a proposito di routine e di impatto con la realtà, Ciro Solimeno ha sottolineato come questi primi giorni dopo la scelta a Uomini e Donne gli abbiano offerto già delle sostanziali conferme rispetto a ciò che ha maturato nei confronti di Martina De Ioannon. “Ora che la vivo nel quotidiano tutte le mie impressioni sono confermate; è alla mano, umile, si sa anche mettere in discussione…”. Spazio anche a piccole curiosità, come la prima notte insieme; nessuno dei due ha proferito parola ma – come riporta Biccy – un gesto eloquente di entrambi e una frase all’unisono sembrano confermare la bellezza del momento: “Fuoco e fiamme”.