GIANMARCO TAMBERI/ “Oro a Tokyo? Ora mi fermo, devo riposarmi dopo 5 anni infiniti”

Gianmarco Tamberi a Da grande di Alessandro Cattelan ha raccontato anche il suo post Tokyo: «Sono andato avanti con le gare, ho tenuto duro. Ho voluto provare a trovare quel poco di energia ed è andata benissimo». Ma ora per l’atleta è arrivato il momento di fermarsi: «Sono stati cinque anni infiniti, ho bisogno di riposarmi e fermarmi». Ma Gimbo ha parlato anche del suo successo e di come è diventato popolare grazie ai suoi successi. «Negli ultimi ho conosciuto Lewis Hamilton, Bolt, Alessandro Del Piero, Javier Zanetti…». Ha poi parlato dei sacrifici che gli atleti compiono per prepararsi alle gare. Ad esempio, lui è molto attento all’alimentazione, anche perché fa molto la differenza. Quindi deve tenersi sempre in forma… (agg. di Silvana Palazzo)

GIANMARCO TAMBERI E IL FUTURO

Dopo ad aver vinto l’Oro alle ultime olimpiadi di Tokyo, divenendo campione mondiale nella specialità del salto in alto, Gianmarco Tamberi ha dichiarato durante una recente intervista di effettuare più sport durante l’inverno che in estate, tenendosi in forma tra surf, beach volley e pallacanestro. Gianmarco Tamberi ha sottolineato inoltre di essere molto felice delle riaperture delle palestre, in quanto segno di rinascita importante per i ragazzi e per tutti coloro che amano lo sport e non solo. Gimbo, come simpaticamente viene chiamato, è entusiasta del grande riscontro di pubblico che l’atletica ha ricevuto durante l’ultimo periodo ed è convinto che molti giovani si avvicineranno alle sue discipline dopo le grandi vittorie di Tokyo.

Ma cosa lo aspetta nell’immediato futuro dopo il clamoroso successo in Giappone? Il giovane campione ha inaugurato da poco la sua nuova palestra Mc Fit nel quartiere della Lurentina a Roma e ha il sogno segreto di giocare a basket, spiegando che il prima possibile scenderanno in campo. Inoltre, oltre ad aver vinto l’oro Olimpico, è il primo italiano ad essere detentore della Diamond League e tra i suoi progetti imminenti ci sono i Mondiali di Eugene nel 2022.

GIANMARCO TAMBERI E IL COMMENTO DI MATTARELLA

Recentemente Gianmarco Tamberi è stato ricevuto, assieme agli altri atleti olimpici, dal Presidente Mattarella al Quirinale, e nell’occasione il capo dello stato si è rivolto così proprio a Gimbo: «Premesso che tutti abbiamo visto la sua simpatica trasgressione del suo entusiasmo travolgente che ha fatto ammattire gli addetti alle piste, che non sapevano come fermarla, la scelta che lei e Barshim avete fatto è stata splendida. Anziché proseguire un accanimento agonistico per prevalere in misura al ribasso, avete compiuto un gesto di vero valore sportivo».

E tra i progetti futuri del campione c’è anche il matrimonio con la sua compagna Chiara Bontempi con la quale è fidanzato da 11 anni, poco dopo aver iniziato la carriera di altista, scattata nel 2011, con la vittoria del mondiale indoor a Portland nel 2016, e poi il titolo di campione europeo ad Amsterdam. Tamberi detiene il record mondiale sia indoor che outdoor e sarà uno degli ospiti del programma Da Grande, in onda questa domenica sera su Rai 1.



