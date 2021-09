Chiara Bontempi, fidanzata Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi/ Il matrimonio e quella promessa nel 2016

Chiara Bontempi è la fidanzata di Gianmarco Tamberi, l’atleta italiano che tanto ci ha fatto sognare durante le ultime Olimpiadi di Tokyo 2020. Tamberi, infatti, è stato tra gli atleti italiani più in vista di Tokyo 2021 dove ha vinto la medaglia d’oro salto in alto riuscendo a saltare ad una altezza di 2,37 metri. Una vittoria importante per l’atleta reduce da un terribile infortunio datato 2016 che l’aveva segnato nel profondo. A distanza di cinque anni, dopo due anni di pandemia, l’atleta è tornato a trionfare grazie anche all’amore della compagna Chiara Bontempi. 26 anni, Chiara Bontempi è da anni legata all’atleta e molto presto i due convoleranno a nozze.

ANTONINO SPINALBESE, CHI È FIDANZATO DI BELEN RODRIGUEZ/ "In sala parto è svenuto..."

In arrivo il matrimonio tra Chiara Bontempi e Gianmarco Tamberi

La coppia, ospite di Verissimo, ha raccontato la loro bellissima storia d’amore parlando dei progetti futuri e del sogno del matrimonio. La promessa di matrimonio da parte di Gianmarco è arrivata poco prima della partenza per Tokyo. Una promessa che in realtà il campione aveva fatto alla sua amata già nel 2016 promettendole di stare insieme per sempre. Come si sa le promesse vanno mantenute, ed ecco che finalmente Chiara e Gianmarco possono realizzare il sogno della loro vita.

BELEN RODRIGUEZ/ "Mia figlia Luna Marì? Con lei sono più attenta perché…" (Verissimo)

Chiara Bontempi, chi è la fidanzata e futura moglie di Gianmarco Tamberi

Classe 1995, Chiara Bontempi è la compagna e futura moglie di Gianmarco Tamberi. Nata ad Ancora, dove peraltro ha trascorso tutta la sua adolescenza, Chiara ha un fratello Piefrancesco, mentre la mamma è titolare del negozio Blanc Mariclo. Chiara e Gimbo, come l’atleta viene chiamato, sono legati da diverso tempo. Dopo aver conseguito la laurea, la Bontempi ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro ed oggi si divide tra Milano e Roma. Nonostante gli impegni di lavoro però non si perde una gara del compagno.

Adriana Volpe/ "Roberto Parli? Separazione difficile, ho cercato di tutelare mia figlia"

Proprio Tamberi dopo la vittoria della medaglia d’oro per il salto in alto a Tokyo 2021 l’ha ringraziata pubblicamente: “ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato, e soprattutto Chiara, che ha messo spesso davanti le mie ambizioni a tutto il resto per permettermi di arrivare fino a qui. Ciao Amore!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA