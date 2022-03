Gianmarco Tognazzi e Lucia Ocone/ Lui sposato con Valeria Pintore, lei felice single

Gianmarco Tognazzi e Lucia Ocone sono i protagonisti della nuova puntata de I Soliti Ignoti. Amedeus ospita i due attori che questa sera, 23 marzo, cercheranno di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Spesso colleghi e affini sul set, le vite private di Gianmarco e Lucia sono però molto differenti. Gianmarco Tognazzi è felicemente sposato dal 2006. Sua moglie si chiama Valeria Pintore e, prima di conoscere l’attore, viveva in Sardegna.

Stando a quanto raccontato da Tognazzi, lui l’ha assiduamente corteggiata, tanto da strapparle infine un incontro. Quello è bastato affinché iniziasse tra loro una bella storia d’amore. I due si sono quindi sposati nel 2006 e hanno avuto poi due figli: Andrea Viola e Tommaso Ugo, nati rispettivamente nel 2007 e 2012.

Lucia Ocone è fidanzata? “Una donna senza famiglia non è una fallita!”

Diversa invece la situazione sentimentale di Lucia Ocone. Stando alle notizie sul suo conto, l’attrice è attualmente single. Qualche tempo fa, in un’intervista, si è proprio espressa su coloro che giudicano una donna che dopo i 40 anni non ha ancora figli, dichiarando: “Perché una donna che a quarant’anni non ha una famiglia deve essere considerata una fallita? È una cultura primitiva quella che considera il valore di una donna solo in quanto moglie e madre“, ha ammesso l’attrice. La Ocone, stanca di questo tipo di pensiero retrogrado, ha dunque dichiarato: “Io difendo il fatto che si possa essere felici anche senza marito e figli perché si è trovato un equilibrio“.

