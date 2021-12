Gianmaria Antinolfi, appello per Federica Calemme/ “Fatela restare al GF Vip 2021!”

Appello di Gianmaria Antinolfi ai telespettatori del Grande Fratello Vip 2021 per far restare Federica Calemme nella Casa. «Fate restare Federica, per favore. Potete far rimanere lei questa volta? Non sono bravo a fare queste cose, ma grazie», ha detto l’imprenditore napoletano guardando una delle telecamere. «Mo te ne faccio un altro», ha proseguito lui in cucina mentre la coinquilina lavava i piatti. «Un po’ più sistemato, se no che appello è», ha rilanciato lei scherzando. Allora Gianmaria ha tirato fuori una battuta: «Si chiama Federica, sì lei grazie. So che non la conoscete…». I due sono scoppiati a ridere: «Ma come ti sei svegliato simpatico! Fattela passare…».

Nonostante il feeling, i due non sembrano propensi ad andare oltre la semplice conoscenza e amicizia. «Le esperienze più belle che ho vissuto qui dentro sono quelle che ho vissuto da solo. In questo momento non mi interessa niente di nessuno. Io ho bisogno di un po’ di tempo per me, voglio vivermi del tempo da solo», aveva confidato Gianmaria Antinolfi questa notte a Miriana Trevisan.

Nonostante la simpatia per Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi non vuole sbilanciarsi al Grande Fratello Vip 2021. «Mi sono reso conto che sono stato molto carino con lei ma i miei modi possono essere fraintesi, l’interesse da parte mia non c’è». Vuole davvero dedicare tempo a se stesso o il suo cambiamento di rotta è dovuto al disinteresse di Federica? «Non sono pronta ad affrontare un’altra storia», aveva dichiarato lei a Giacomo Urtis e Nathaly Caldonazzo.

I due hanno subito riportato tutto a Gianmaria Antinolfi. L’influencer aveva parlato loro di una storia d’amore passata molto impegnativa per lei per la quale non si sentirebbe pronta a legarsi ad un’altra persona. L’imprenditore ha subito colto il messaggio. «Tu sei un gentiluomo, ragioni troppo anni ottanta», gli ha detto Giacomo suggerendogli di non essere troppo gentile con le donne e che dovrebbe aspettare che siano loro a conquistare con lui.

