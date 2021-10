Gianmaria Antinolfi apre la crisi con Greta Mastroianni?/ “Non si è messa nei miei panni e…”

Gianmaria Antinolfi si è sfogato sul suo rapporto con la fidanzata Greta Mastroianni. Dopo l’incontro avvenuto qualche settimana fa, Gianmaria parlando con Miriana Trevisan ha espresso i suoi dubbi: “Non si è nemmeno messa un attimo nei miei panni, col pensiero che se mi dai mezza informazione qua dentro cosa poteva scatenare”. Antinolfi ha mostrato tutta la sua delusione: “Mi sono talmente fatto tanto male i primi giorni, che sono diventato immune al dolore. Ho chiesto scusa e mi dispiace ma non mi fregava più niente di quello che dicevano gli altri. Poi è venuta Greta, poi mia mamma e ho iniziato a ritrovarmi nel dolore”.

Dopo aver ascoltato quello sfogo, Miriana è intervenuta affermando: “Oggi ti sento meno legato a Greta. Hai bisogno di un chiarimento sennò parti per i tuoi viaggi mentali. Oggi è perché non mi hai capito avevo bisogno di te. Avevi bisogno di una rassicurazione”. Gianmaria Antinolfi sembra nascondere dietro una forza apparente delle fragilità. Riuscirà a sciogliere i suoi dubbi in merito al rapporto con Greta?

Intanto Soleil Sorge continua a sparare a zero su Gianmaria Antinolfi. Ripensando al percorso di Gianmaria all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Soleil ammette che ci siano delle incongruenze. Parlando con Amedeo Goria, dice: “Se fosse stata una persona così meravigliosa, così dolce, così tutto, spiegami perché io non avrei dovuto voler stare con lui. Sono scema?”. Amedeo le ha fatto poi notare che Gianmaria dopo l’incontro con Greta è caduto nello sconforto tanto da pensare di voler abbandonare il reality: “Lui è stato chiamato nel ruolo di playboy, che ha avuto storie. Io gli ho detto che mi ha rotto, esco pure prima di lui. Ha detto che era stufo di stare qui, che aveva voglia di stare fuori, che pensava tutto il giorno a Greta… È andato avanti per giorni e poi si è adattato”.

Soleil sembra non credere più alle versioni del suo ex tanto che rincara la dose: “Ancora non me lo spiega perché voleva fare questa esperienza. Si è arrampicato sugli specchi e ha trovato la sua strategia. Ora non esce per quello che gli ha detto la mamma. Peccato che io non ci credo più a queste favole”.



