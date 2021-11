Gianmaria Antinolfi asfaltato da Soleil/ “Più complicità tra me e Sophie, sei fake!”

Il bacio che Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni si sono scambiati pochi giorni fa ha dato l’impressione che tra i due stava iniziando un rapporto intimo. Tuttavia, le incomprensioni, i comportamenti poco trasparenti dell’imprenditore lo hanno fatto allontanare da Sophie. Se Gianmaria non nega di provare per l’ex tronista un forte sentimento e vorrebbe con lei ricominciare tutto d’accapo concedendosi un’altra opportunità, dall’altra parte c’è una Sophie confusa, stanca e poco motivata, intenzionata a mettere fine alla loro conoscenza. In puntata Gianmaria è stato accusato accusato dall’ex tronista di non ottenere da lui le attenzioni che lei vorrebbe ricevere. Nella Casa in molti credono che tra i due non ci sia nulla, e c’è chi parla di strategia.

Alex Belli e Gianmaria Antinolfi, rissa censurata al GF Vip?/ Scoppia la lite, poi...

Al termine della diretta tra Gianmaria e Sophie è scoppiata l’ennesima lite. L’imprenditore ha chiesto un chiarimento, ma l’ex tronista ormai stanca non ha voluto accettare nemmeno di stare dietro ai malumori dell’uomo: “Ieri sera sei andato a dormire senza salutare, stamattina ti svegli e non dai neanche il buongiorno”. I due hanno parlato anche di Soleil Sorge; Gianmaria ha ribadito che tra loro è tutto finito, ma Sophie non la pensa alla stessa maniera: “Quando nella vita non c’è verità i nodi vengono sempre al pettine. Delle parole non me ne faccio niente, volano. Io vado a fatti, tu a fatti sei un disastro ogni volta. Mi sono annoiata da morire”. Di fronte all’ennesimo attacco verbale da parte della Codegoni, Antinolfi le ha fatto l’elenco di tutte le cose che le ha proposto di fare e che lei non ha accettato. Sophie ha allora puntualizzato: “Non girare le frittate così. Fai più bella figura se non dici niente”. Alla replica di Gianmaria di volerle dimostrare la persona che è, la Codegoni ha concluso: “Visto che ti voglio bene ti chiedo di dimostrare chi sei, ma non per me perché con me, ormai è conclusa, ma dimostralo per te stesso e per le persone che ti vogliono bene”.

Soleil Sorge "Gianmaria Antinolfi come gli scarafaggi gli butti l’acido e non muoiono"/ Rischia eliminazione?

Gianmaria Antinolfi intenzionato a conquistare Sophie Codegoni ma…

A proposito di questa relazione contrastante, Gianmaria Antinolfi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni abbastanza preoccupanti. L’imprenditore napoletano parlando con Nicola Pisu ha ribadito il suo desiderio di avvicinarsi a Sophie e visto le difficoltà ha sottolineato: “Da domani testa bassa e pedalare. A costo di prendermi cento no, ma la 101esima volta con la costanza, un no diventa sì”. La strategia di Gianmaria è pressare l’ex tronista per farla abdicare convincendola a dargli un’altra possibilità. Le sue parole non sono state apprezzate dai follower di Twitter che hanno evidenziato come questo atteggiamento sia stato denunciato da Soleil in passato. Difatti poche settimane fa, l’influencer ha definito il comportamento dell’imprenditore “al limite dello stalking”, riferendosi al suo insistente corteggiamento nonostante avesse troncato la relazione.

Il fratello di Gianmaria Antinolfi lancia una stoccata a Sophie Codegoni/ "Falsa"

Sui social non sono mancati commenti come: “Quest’uomo non sta bene, se una donna ti dice no è no “ e in molti stanno dando ragione a Soleil. Gianmaria nel frattempo sta sentendo il parere di alcuni inquilini e si è confidato anche con Aldo Montano che gli ha detto che le cose devono essere fatte solo per farsi notare è meglio lasciare, al contrario, se lui ci tiene davvero a Sophie allora deve fare di tutto per farglielo capire. Gianmaria questa settimana è in nomination e le sue dichiarazioni potrebbero compromettere la sua presenza all’interno della Casa, portandolo all’eliminazione.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni: le vere complici

Proprio durante la serata di Halloween, Gianmaria si è ritrovato a discutere nuovamente con Soleil e Sophie. La Sorge non è stata per nulla clemente nei suoi confronti, arrivando a dire: “Ringrazia Dio che sono una che fa tanta beneficienza che sta ancora qui ad ascoltare e cercare di… non so perché sto ancora qui a smenarmi nei vostri discorsi!”, riferendosi ancora alla situazione poco chiara tra l’imprenditore e l’ex tronista. Secondo la Sorge, i due sarebbero entrambi dei “fake”, ma Sophie con “riserva”: “A lei metto il punto di domanda ma solo perché non la conosco”.

Antinolfi è rimasto nuovamente molto male dal parere della sua ex tanto da replicare fermamente: “Io fake? Pensi che Sophie non mi piaccia?”. Secondo Soleil fisicamente la Codegoni potrebbe anche interessargli, “ma tra voi c’è meno complicità di quanta non ce ne sia tra di me e questa copertina!”, ha aggiunto. A dire la sua è stata la stessa Sophie che ha confermato le parole dell’influencer ammettendo: “C’è più complicità tra me e Soleil”. Ed anche la Sorge sembra pensarla uguale al punto da ribadire: “C’è più complicità tra noi, fisicamente, mentalmente di quella che c’è tra di voi, e noi ci stiamo anche sul caz*o!”. La Codegoni ha concordato pienamente aggiungendo di divertirsi da matti con la sua nuova ‘amica’.



© RIPRODUZIONE RISERVATA