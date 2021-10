Il fratello di Gianmaria Antinolfi lancia una stoccata a Sophie Codegoni/ “Falsa”

Il fratello di Gianmaria Antinolfi ha lanciato una frecciata a Sophie Codegoni. In queste ore, nella casa del GF Vip, Gianmaria sta cercando di fare di tutto per conquistare la Codegoni. Ha infatti dichiarato che Sophie le piace da morire e che vuole essere al 100% se stesso. Antinolfi ha anche organizzato una sorpresa, un letto pieno di post- it a lei dedicati. Gianmaria Antinolfi si aspettava maggiore entusiasmo da parte sua e invece la ragazza ha reagito in modo distaccato. Sophie ha infatti detto ad Antinolfi: “Non credo più a queste cose. Io vivo di fatti”. Sophie ha poi spiegato a Gianmaria di aver ritenuto eccessive determinati frasi da lui scritte e gli ha spiegato: “Devi iniziare a dare peso alle parole che dici perché le parole hanno un’importanza”.

Sophie reputa l’imprenditore una persona sua mentre dal canto suo Antinolfi non sa più come dimostrare il suo interesse ed è dispiaciuto per il fatto che il suo gesto non sia stato apprezzato. Sophie Codegoni è forse frenata per la presenza di Soleil Sorge. L’ex tronista è convinta che tra lei e Gianmaria Antinolfi ci sia ancora qualcosa: “Quando nella vita non c’è verità i nodi vengono sempre al pettine. Delle parole non me ne faccio niente, volano. Io vado a fatti, tu a fatti sei un disastro ogni volta. Mi sono annoiata da morire”. La rottura tra i due sembra essere definitiva. Sarà davvero così?

Il fratello di Gianmaria Antinolfi lancia una stoccata a Sophie Codegoni: “Forse quella…”

Il fratello di Gianmaria Antinolfi, Francesco, si è sentito di esprimere la sua in merito al rapporto tra il fratello e Sophie Codegoni. In uno scatto di oggi pubblicato sul profilo ufficiale del reality, si vede ritratta Sophie Codegoni in versione Halloween. La didascalia recita: “Sophie’s pumpkin”. Francesco ha commentato in modo piccato scrivendo: “Forse quella non è una zucca” con un hashtag emblematico: “falsa”. Il commento di Francesco potrebbe riferirsi proprio alle ultime dinamiche avvenute nella casa. Ormai è evidente che c’è stato un allontanamento tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

La giovane continua a ripetere che delle parole preferisce farne a meno. In queste ore Sophie è stata particolarmente cruda nei confronti di Antinolfi: “Inizia a dimostrare le cose, ti consiglio di farlo non per me, visto che tra noi è chiusa, ma per le persone che ti vogliono bene”. Cosa succederà tra loro? Soleil Sorge approfitterà di questa situazione complicata?



