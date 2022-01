Gianmaria Antinolfi bacio con Federica Calemme/ Sophie dimenticata, Federica ha lasciato il fidanzato?

Il tanto atteso bacio tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme è finalmente arrivato. Nel post-serata i due napoletani si sono ritrovati da soli in cucina e Gianmaria ha colto la palla al balzo per fare il passo decisivo. Convinto e lanciato dagli ultimi giorni trascorsi insieme alla new entry del Grande Fratello VIP, Gianmaria si è mosso all’improvviso dando un bacio di rapina alla sua co-inquilina. Il rapido bacio di lui è stato seguito da un successivo bacio di risposta di lei, sempre in cucina. Successivamente i due si sono spostati nella sauna e anche lì, stavolta in maniera più appassionata, i due si sono a lungo baciati.

Appena finito, sul viso di Gianmaria brillava un sorriso a 32 denti che parlava da sè. Dopo lo “stalker” incassato da Soleil, l’abbandono di Sophie torna a battere forte il corazon di uno dei concorrenti più in vista del Grande Fratello VIP.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, quale futuro per la nuova coppia del Grande Fratello VIP?

Dopo il primo bacio tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, la domanda sorge spontanea: quale futuro per la nuova coppia del Grande Fratello VIP 6? Per immaginare quel che verrà occorre basarsi su quel che è già successo. Nella mente di molti è ancora fresco il ricordo della precedente relazione rapida, giocosa e spensierata di Gianmaria nella casa: quella con Sophie Codegoni. Passati nel giro di pochi giorni al Grande Fratello VIP da dichiarazioni d’amore di lui a insulti feroci di lei, si sono poi ritrovati un pò per caso un pò per noia ad avere una relazione ambigua, con lui che continuava a citare poesie e proporre impegni mondani futuri e l’ex tronista che cercava di rimanere nel forse, ben consapevole che gli ingressi nella casa non erano affatto terminati. E così è stato: Alessandro Basciano dopo pochi giorni ha mandato in definitiva (?) dissoluzione una coppia fragile quanto un set di piatti in una giungla. Con Federica Calemme sarà diverso?.

