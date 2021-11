Gianmaria Antinolfi ci riprova con Sophie/ Lei lo rifiuta “fuori solo una scop*ta…”

L’imprenditore napoletano e concorrente del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi, proprio non si arrende e nelle passate ore è tornato alla carica riprovandoci con Sophie Codegoni. La giovane ex tronista di Uomini e Donne, tuttavia, continua a rifiutarlo e questo ha portato a dividere l’opinione del popolo social tra chi considera l’ex di Belen troppo insistente e chi invece spera di poter vedere la nascita di una nuova storia nella spiata Casa di Cinecittà.

A quanto pare però, quest’ultima ipotesi sembra essere molto lontana, almeno stando alla netta presa di posizione di Sophie che ha commentato, motivando i suoi tentativi di allontanare il ragazzo: “Tra di noi c’è solo un’attrazione fisica perché qui dentro abbiamo gli ormoni a mille… ci ho già provato ma adesso non mi va perché non mi piaci più, devo continuare a dirtelo Giammy? Caspita…”. Nonostante le sue parole, Antinolfi non intende ancora gettare la spugna e nelle passate ore ha tentato un nuovo avvicinamento notturno: “La seconda volta mi sono dato le capate nel muro per le cazz*te che ho fatto”, ha commentato Gianmarco, chiedendo una nuova possibilità alla giovane. Clicca qui per il video

Sophie Codegoni sarebbe però apparsa ormai stufa dall’insistenza di Gianmaria Antinolfi al punto da fargli notare: “Amore mio, il mare è pieno di pesci non è che posso darti cento possibilità”, ribadendo la sola attrazione fisica tra loro dettata dal momento e dalla situazione. Lulù, presente nel letto con Sophie mentre Gianmaria tentava di convincerla a riprovarci, l’ha spronata a lasciarsi andare ma a quel punto la Codegoni è stata estremamente chiara: “No! Non mi piaci più! Te lo devo continuare a dire Giammy?”.

L’ex volto di Uomini e Donne ha quindi ribadito la sua presa di posizione netta parlandone successivamente anche con le altre inquiline della Casa alle quali ha confermato: “Sono stata anche un po’… non è da me dire queste cose ma se ti devo far capire a pieno, ti faccio capire a pieno dopo un po’!”. Quindi ha riferito ciò che avrebbe detto all’imprenditore campano: “Gianmaria, tra me e te fuori da qui ci poteva essere solo una scop*ta!”. Gianmaria, questa volta, deciderà di fare un passo indietro? Clicca qui per il video



