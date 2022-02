Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono fidanzati/ Inseparabili, lei: “Meriti tutto”

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, la coppia è ufficiale!

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme sono ormai inseparabili. Il Grande Fratello VIP è stato il loro nido d’amore e ora che entrambi hanno lasciato la casa di Cinecittà, hanno capito di voler costruire un proprio percorso anche fuori dalle telecamere. Da quando sono usciti dal gioco non si sono lasciati un solo attimo. La prima ad abbandonare la casa, per colpa del televoto, è stata Federica.

Poi Gianmaria Antinolfi ha deciso di seguirla per riprendere in mano la loro relazione, ma anche alcune importanti situazioni legate al lavoro. Tanti temi sul tavolo di Verissimo, quindi, con la coppia che rivivrà gli attimi saliente di quella che è ormai a tutti gli effetti una vera e propria storia d’amore. Durerà? Non è dato saperlo, di certo adesso i due ex gieffini sembrano in piena sintonia.

Se da un lato Gianmaria ha ‘perso’ il Grande Fratello, dovendo necessariamente uscire dalla casa per riprendere in mano il lavoro, dall’altro ha ritrovato Federica Calemme, la persona per cui già sente di provare qualcosa di importante. “Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile – aveva detto ad Alfonso Signorini -. Questa decisione non è dipesa da me. Noi ci eravamo dati una scadenza, che era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però adesso abbiamo fatto tutto il possibile per rubare un po’ di tempo in più”.

Una decisione che, naturalmente, ha trovato pieno appoggio in Federica, felice di riavere per sé Gianmaria. Non a caso non è passato molto tempo prima che gli dedicasse un dolcissimo post sui social: “Ci pensi mai se il nostro posto è sempre stato questo? E chi non vuole rimanere e aspettare, ci rimane lo stesso. Tanto non c’è più chi guarda, non c’è più chi sente perché solo il pensiero è reale e tutto il resto mente. Grazie per aver sopportato i miei mille sbalzi d’umore e per essermi stato accanto in questo breve ma intenso viaggio dentro me stessa. Meriti tutto!”.



