Gianmaria Antinolfi “Tv? No, lavoro”/ Silvia Toffanin “Sei vero, Alex Belli recita”

Super imbarazzato Gianmaria Antinolfi nell’intervista a Verissimo. “Mi succede ogni volta che sono davanti alle telecamere e mi tocca parlarne”. Ma è felice dell’esperienza vissuta nel Grande Fratello Vip 2021. “Ti riesci a guardare tempo e inizi a capire difetti e fragilità”. Lui purtroppo è uscito per motivi di lavoro: “Ho sentito il mio dirigente. Il 14 febbraio torno in azienda perché ho bisogno di un po’ di tempo per me, poi tornerò in ufficio”.

Inevitabilmente con Silvia Toffanin si parla della sua situazione sentimentale, in particolare sulle storie con Dayane Mello e Belen Rodriguez. “Sono state storie brevi. Trovo Belen una persona divertente, super carismatica. Mi piaceva tantissimo, ma non ho avuto tempo di innamorarmi”. Comunque è stato innamorato due volte nella sua vita. “Avevo 18 anni la prima volta, poi a 28 anni ho avuto un altro grande amore”. Le altre per Gianmaria Antinolfi sono state storie belle, ma non grandi amori.

Gianmaria Antinolfi e il rapporto con i genitori

Gianmaria Antinolfi ha parlato del rapporto con sua madre. “Dopo la separazione con mio padre si è sposata con un altro uomo, un grandissimo signore. Aveva un rispetto pazzesco, modi garbati con tutti. Avendo vissuto con lui, ho assorbito questo da lui, che ha fatto felice la mia mamma”. Riguardo il rapporto con il padre: “Ci sono stati alti e bassi. Siamo stati super amici da piccolo, poi crescendo capisci che non vorresti solo un amico, ma più un papà e lui ha cominciato a farlo un po’ tardi. Ci sono persone che crescono più tardi, ma alla fine ce l’ha fatta ed è diventato un ottimo papà”. A Verissimo ha svelato di averlo riabbracciato dopo averlo rivisto. Il mondo dello spettacolo resterà una parentesi: “Non è il mio mondo, mi imbarazzo”. Silvia Toffanin ha poi fatto una battuta: “Alex Belli recita molto, tu sei molto più sincero e hai concluso molto di più tu, perché non te ne sei fatta scappare una”.

