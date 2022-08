Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sposano?/ Lui la invita a Sorrento…

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sposano? Fan pazzi di gioia e…

Prove di matrimonio per Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. La coppia si è conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip nel corso della scorsa edizione. Il loro rapporto è ormai consolidato tanto che entrambi sono apparsi insieme al matrimonio di Ida a Sorrento, farmacista di Milano e grande amica di Antinolfi. La notizia è stata riportata da The Pipol Gossip. Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono sembrati molto complici tanto che c’è chi sospetta che le nozze siano dietro l’angolo anche per loro.

In un giorno così speciale, Gianmaria ha voluto con sé proprio Federica. I followers si sono riversati sui social manifestando apprezzamenti per la coppia. C’è chi ha scritto: “Mi piacciono.. Sin dall inizio.. Bistrattati al gf.. Ma in realtà sono più veri di molti altri dell’ultima edizione.. Che hanno fatto mille sceneggiate!!”. Probabilmente l’utente avrà voluto fare riferimento a Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo che sono scoppiati poco tempo dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello Vip. Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi continuano a vivere la loro storia lontano dai riflettori. C’è chi infatti sottolinea: “Che bella coppia, diversi da tanti che fanno diventare la loro storia un postalmarket vivente, loro si amano e non vendono nulla della loro storia”. Federica e Gianmaria hanno scelto di non spettacolarizzare la loro storia. Un atteggiamento che è piaciuto molto ai fan del programma che continuano a seguirli e a tifare per loro.

Gianmaria Antinolfi sta facendo sul serio con Federica Calemme. Dopo essere diventato un volto noto per la sua storia con Belen Rodriguez, Gianmaria si è fatto conoscere dal pubblico del Grande Fratello Vip che è rimasta particolarmente conquistato dall’imprenditore. La relazione tra Gianmaria e Federica procede a gonfie vele e ormai sono mesi che i due stanno assieme. I due postano pochi scatti insieme sui social e questo a volte genera apprensione nei fan che si chiedono il perché. Nessuna paura però. Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme preferiscono vivere la loro relazione con una privacy molto maggiore rispetto ad altre coppie vip.

Qualche mese fa, Gianmaria Antinolfi aveva rotto il silenzio in merito ad un’indiscrezione che era circolata e che riguardava la rottura con Federica. L’imprenditore però aveva replicato: “Quello che posto o non posto non sono affari vostri! Ognuno vive la propria vita come vuole! Iniziate a vivere anche le vostre vite! Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità e sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno! Grazie per averci seguito ma anche meno, almeno parlo per me”.











