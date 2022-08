Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, che succede dopo il GF vip?/ Spunta il “quadrilatero”

Grande Fratello vip 6, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme fanno sul serio? La svolta sentimentale

Possono dirsi la coppia outsider del Grande Fratello vip 6, dal momento che nessuno avrebbe scommesso in un loro amore duraturo rispetto alla loro conoscenza intima avviata nella Casa più spiata d’Italia, e Intanto però Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme fanno ricredere i più scettici sul loro amore, dal momento che i due piccioncini vip stanno godendosi le vacanze insieme.

In particolare i due ex Grande Fratello vip 6 hanno deciso di godersi una vacanza all’isola di Ibiza, della durata di diversi giorni e che si direbbe all’insegna del puro romanticismo. Ma non é tutto. Perché a dispetto dei detrattori che in particolare sostengono che i due volti TV campani abbiano giocato in tv un ruolo basato essenzialmente sulla finzione e i rapporti fasulli, al mero scopo di ottenere visibilità e business in TV, Gianmaria e Federica hanno voluto trascorrere anche un soggiorno vacanziero al fianco del coinquilino conosciuto nella Casa dei vip, Aldo Montano, e la sua dolce metà Olga.

Ebbene sì, il quartetto di é intrattenuto in un locale suggestivo sito a Forte dei Marmi, in Toscana, godendosi quindi della sana musica e le atmosfere a luci soffuse tipiche di una serata estiva di metà agosto 2022.

Gianmaria Antinolfi e la reunion post -Grande Fratello vip

Insomma, sembra proprio che oltre all’amore Gianmaria Antinolfi sia riuscito anche a coltivare l’amicizia trovati nella Casa del Grande Fratello vip 6, nonostante una parte dei telespettatori dubitasse fortemente dei rapporti che l’imprenditore campano ha instaurato nel corso dell’esperienza televisiva intrapresa in TV. Al di là della nomea di latin-lover affibbiatagli dai media, per i recenti flirt contigui avuti con le fascinose Dayane Mello, Soleil Sorge e Belen Rodriguez, sembra proprio che l’imprenditore napoletano abbia inchiodato al muro la fama di “womanizer”, per dare spazio al vero amore nella sua vita. Staremo a vedere, quindi, cosa accadrà nel corso dei prossimi mesi, in particolare per la lovestory dei due ex gieffini napoletani.

