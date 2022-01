Gianmaria Antinolfi e il flirt con Federica Calemme/ Seconda possibilità o solo strategia?

Gianmaria Antinolfi dà dei consigli ad Alessandro Basciano. L’imprenditore ha stretto un bel rapporto con l’ex tentatore di “Temptation Island” e considerando le difficoltà che il giovane sta avendo con Sophie Codegoni ha voluto dargli dei consigli. Gianmaria ha assistito alla discussione tra Basciano e Sophie Codegoni e ritiene che abbia sbagliato per i modi adottati: “Hai detto cose giuste ma nel modo sbagliato. Tu sei una persona perbene, un signore e devi mantenere la calma”. Alessandro ha ammesso di aver perso la pazienza per il comportamento di Sophie.asciano

Gianmaria Antinolfi pensa che Sophie non sia ancora pronta per una relazione seria e che al tempo stesso le telecamere la blocchino: “Tu devi mantenere sempre determinati modi”. Gianmaria ha invitato Basciano a mantenere la calma nei momenti critici. L’imprenditore ritiene che presa dall’ambiente televisivo e a causa della sua giovane età Sophie abbia troppe distrazioni per pensare di costruire una relazione seria e duratura: “Non riesco a capire perché non riesca a lasciarsi andare. Lei è troppo razionale al momento”. Alessandro Basciano sentenzia: “Per come stanno andando le cose, non le accetto più”. Gianmaria gli spiega che a suo avviso Alessandro dovrebbe parlare con Sophie e scusarsi solo per i modi inappropriati confermando però la sua posizione. “L’unica cosa che le ho chiesto è di essere più affettuosa” dice Alessandro.

Il Grande Fratello Vip ci ha abituati alla crescita di personalità non per forza già ampiamente note, ma comunque capaci di rendersi protagonisti con il proprio carattere. Un esempio di questa edizione è senza dubbio Gianmaria Antinolfi, uno dei protagonisti indiscussi di quest’anno. L’imprenditore ha avuto diverse situazioni da dirimere durante il suo percorso; dagli scontri con Alex Belli alle varie storie d’amore finite non proprio bene prima con Sophie Codegoni e ora con Federica Calemme. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lo scorso venerdì 14 gennaio, il giovane campano è stato chiamato in causa dal presentatore proprio sul rapporto con la ragazza che continua a mostrarsi piuttosto restai nei suoi confronti. Inoltre, sono state mostrate anche alcune clip di compagni di viaggio che mettevano in discussione la veridicità dei suoi sentimenti considerati quasi pilotati. Antinolfi si è limitato a rispondere di non doversi giustificare per l’essere semplicemente innamorato dell’amore, consapevole che nonostante le delusioni le emozioni forti sono dietro l’angolo.

Nel corso della serata c’è stato anche modo di condividere con il ragazzo un momento particolarmente toccante, grazie al contributo della madre. Quest’ultima invitata da Alfonso Signorini si è presa qualche minuto per raccontare il proprio figlio, dall’infanzia agli amori. L’imprenditore visibilmente emozionato ha dichiarato tutto il suo amore verso la madre, per poi recarsi in giardino per poterla rivedere dopo tanto tempo. Arrivato il momento delle nomination Gianmaria si è visto costretto ad andare per esclusione, optando per il nome di Kabir visto lo scarso rapporto tra i due. Nelle ore successive alla diretta Antinolfi non si è reso protagonista di momenti degni di nota, salvo nuovi momenti di vicinanza con Federica Calemme, comunque ancora distante dai sentimenti dell’imprenditore. Visto il suo percorso continuano a crescere i consensi nei confronti del ragazzo da parte dei telespettatori, sul web sono infatti numerosi i commenti positivi in favore del giovane. Nella prossima puntata sono attesi nuovi risvolti sulla sua relazione con Federica Calemme.



