Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni: è coppia in crisi/ “Quando parlo non mi guardi in faccia”

Gianmaria Antinolfi e Sophie Cadegoni si sono lasciati?

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sta scricchiolando. Sophie ha esternato i suoi dubbi all’imprenditore. A detta dell’ex tronista tra loro ci sarebbero solo abbracci e poca condivisione del resto. Sophie è determinata ad affrontare di nuovo l’argomento e dice ad Antinolfi: “E’ tutto troppo fermo, ripetitivo, senza senso. E’ normale che una persona non…io non andrò mai più di così proprio a livello emotivo. Non è un rapporto che cresce. E’ un rapporto che si basa su due abbracci dalle 20.00 alle 4 del mattino. A me non basta”. Gianmaria Antinolfi ha cercato però di tranquillizzarla sottolineando come le sue paure non abbiano fondamento: “Io posso essere d’accordo con te, per quanto riguarda il giorno, ma la sera parliamo molto […] Non c’è dialogo perché quando parlo tu non mi guardi mai. Siccome io ho bisogno dei miei spazi durante la giornata, vorrei anche tu avessi i tuoi”.

Sophie ha però rincarato la dose sottolineando la sua tendenza ad accarezzarle solo la coscia: “Un rapporto non si alimenta così. Io sono sempre stata chiara. Non ho mai costruito un rapporto su zero parole e tanti abbracci. Se non comunichiamo per dieci ore, poi mi guardi in silenzio e mi accarezzi la coscia penso: “Ok, mi hai accarezzato la coscia oggi, ieri, domani…ma? C’è altro?” Per me l’attrazione mentale non cresce”.

Gianmaria Antinolfi ammette di essere bloccato con Sophie Codegoni: “Non c’è naturalezza”

Gianmaria Antinolfi non ha preso bene le parole di Sophie Codegoni e ha voluto replicare: “Sai perché tra noi non c’è dialogo? Perché io quando parlo non mi guardi in faccia. Io penso che ognuno abbia bisogno dei propri spazi. Ecco perché cerco di mantenere le distanze”. Sophie rimane ferma sulle sue posizioni e ribadisce: “Non mi basta una carezza sul viso fatta alle 10 di sera sinceramente. Mi fa piacere ma non servirà a costruire nulla tra noi”.

Un discorso che però Gianmaria Antinolfi non ha digerito tanto che di notte si è sfogato con Manila Nazzaro. L’imprenditore ha ammesso di non capire l’ex tronista: “Faccio fatica […] Mi verrebbe molto più naturale allontanarmi che fare lo sforzo che sto facendo”. Gianmaria ha dichiarato di sentirsi inibito e giudicato dalla Codegoni: “Non c’è naturalezza. Io non sono naturale e la comunicazione che vuole lei non c’è. Non riesco a parlare con lei come parlo con voi. Sono bloccato”. L’imprenditore ha detto a Manila Nazzaro che cercherà di essere più presente con la tronista ma, se questo non dovesse bastare per migliorare il loro rapporto, sarà pronto a chiudere la frequentazione. Il flirt è arrivato già al capolinea?

