Gianmaria Antinolfi e Sophie: scatta il bacio al GF VIP/ Lei punge:”Con un bacio parte in quinta…”

Gianmaria Antinolfi ancora in nomination

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 5 novembre, Gianmaria Antinolfi era in attesa di conoscere il verdetto della nomination a suo carico, fortunatamente per il suo percorso il responso del pubblico è stato positivo. Nel momento della notizia data da Alfonso Signorini chiaramente le reazioni sono state diverse da parte dei coinquilini più vicini al ragazzo; Soleil Sorge non ha per nulla celato il suo malcontento, non perdendo occasione per attaccare velatamente il suo ex fidanzato. Diversa invece la reazione di Aldo Montano che si è detto assolutamente felice di condividere ancora il percorso con lui. Il momento centrale della puntata è stato probabilmente il nuovo confronto fra Alex Belli e Aldo Montano, dove ad un certo punto è stato tirato in ballo proprio Gianmaria.

Secondo alcuni dei coinquilini, il ragazzo avrebbe aizzato l’attore raccontando parole e offese in realtà mai pronunciate, provocando quindi un’eccessiva reazione da parte di entrambi. In particolare, Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli sono state le principali sostenitrici della tesi, accusando Gianmaria di essersi tirato indietro per paura di esporsi in maniera negativa. A fine puntata Gianmaria è finito nuovamente in nomination.

Gianmaria Antinolfi un “freddo” bacio con Sophie

Sembra ormai definitivamente archiviato il flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Nelle ultime ore i due si sono scambiati un bacio, a causa del gioco del pulsantone. È stato proprio l’imprenditore a premere il pulsante e per questo ha dovuto scegliere una persona da baciare sulle labbra. Senza esitare, Gianmaria ha scelto Sophie che, seppur controvoglia, ha rispettato le regole del gioco per evitare ripercussioni. Nessuno dei due, però, ha mostrato un grande entusiasmo per il bacio. Uscito dal Confessionale, Gianmaria ha detto: “I baci si danno, non si rubano”, aggiungendo di aver scelto l’ex tronista perché non riesce a dare un bacio a persone che non trova interessanti o a coloro che sono già impegnati sentimentalmente.

Sophie, invece, ha detto di non aver provato niente: “Io so benissimo che lui con un bacio parte in quinta”. Nelle ultime ore, Gianmaria è stato preso in giro da Alex Belli che ha ricoperto Sophie con i bigliettini che le aveva scritto l’imprenditore, rileggendoli uno a uno prima di appiccicarglieli addosso: clicca qui per vedere il video



