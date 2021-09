Gianmaria Antinolfi/ Gli sguardi verso l’ex Soleil Sorge non passano inosservati ma..

In molti conoscono Gianmaria Antinolfi perché è stato il fidanzato di Belen Rodriguez e di Soleil Sorge, ma quello che realmente fa nella vita pochi lo sanno. È entrato al Grande Fratello Vip per farsi conoscere come persona e non come “ex di”. Il suo ingresso non è stato eclatante visto che è stato subito bacchettato da Adriana Volpe per aver fatto nella clip di presentazione l’elenco delle sue ex fidanzate. Una volta superata la Porta Rossa si è trovato a faccia a faccia con la ex Soleil. Nei giorni scorsi ha confidato a Carmen Russo e a Raffaella Fico di essere stato innamorato dell’influencer nonostante lei non volesse avere nessuna relazione seria con lui. In questi giorni si sta aprendo con alcuni coinquilini mostrando alcuni lati del suo carattere poco conosciuti: Antinolfi è stato, infatti, protagoniste delle divertente televendite di Francesca Cipriani.

Manuel Bortuzzo/ Il racconto della sua disabilità e dell'incidente: lezioni di vita al Grande Fratello Vip

Gianmaria Antinolfi: un amore appena nato fuori dalla casa

In questi primi giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi è riuscito a far cambiare idea sul suo conto a Manila Nazzaro: “Sei stata una bellissima scoperta, sei proprio un ragazzo di cuore”, ha detto la ex Miss Italia all’imprenditore campano in un momenti di confidenze nella sauna. Dentro la casa Gianmaria ha parlato della ragazza che ha iniziato a frequentare prima di entrare dentro la casa: “Non ho avuto il tempo di capire se sono innamorato o meno”. Non sono passati inosservati, però, gli sguardi che l’imprenditore rivolge a Soleil Sorge, ma Antinolfi ha detto di non provare più sentimenti forti per l’influencer: “La mia non è una situazione facilissima, però mi darà tanta chiarezza. Le ho detto prima di entrare: mi hai curato il cuore”. Nella puntata di oggi Alfonso Signorini chiederà un confronto tra Gianmaria e Soleil sulla loro relazione passata?

LEGGI ANCHE:

Alex Belli balla con Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip/ Video, lo prende sulle spalle: fan commossiPerchè Amedeo Goria gira in mutande al Grande Fratello Vip?/ Fidanzata Vera Miales "è colpa mia ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA