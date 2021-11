Gianmaria Antinolfi, imprenditore o rappresentante?/ “Lavoro nel settore lusso”

Gianmaria Antinolfi che lavoro fa? Al Grande Fratello Vip 2021 scoppia una bomba sull’imprenditore: è davvero un imprenditore o un rappresentante? In questi giorni è scoppiato il caso Antinolfi dopo che la ex fidanzata Mariela Ballesteros ha rivelato che in realtà il bel napoletano non sia un vero imprenditore, ma un semplice rappresentante. E’ davvero così? Durante la diretta del GF VIP Alfonso Signorini pone la stessa domanda al concorrente che si difende rivelando di non essere un imprenditore e di non aver mai detto di esserlo. Non solo, Antinolfi ha aggiunto di essere un rappresentante per una nota azienda che coopera e lavora per diversi brand di lusso.

Confermate quindi le indiscrezioni rivelate dalla ex fidanzata Mariela Ballesteros che ha raccontato che Gianmaria non è altro che un impiegato del gruppo Kering, una società molto nota ed importante che si occupa del settore del lusso. Un’azienda prestigiosa che è anche quotata in borsa e che è valutata diversi milioni di dollari e che vanta più di 44mila dipendenti nel mondo.

