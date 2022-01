Gianmaria Antinolfi lascia il GF Vip/ Deve tornare a lavoro: Federica Calemme…

Gianmaria Antinolfi è pronto a lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver accettato il prolungamento, il manager napoletano, nel corso della trentanovesima puntata del reality show, annuncerà la sua scelta definitiva. Nella scorsa puntata, Alfonso Signorini, annunciando l’indecisione di Gianmaria, lo aveva lasciato nel limbo non facendolo partecipare neanche alle nomination esattamente com’era accaduto con Manuel Bortuzzo. Questa sera, il manager napoletano svelerà se lascerà definitivamente la casa o continuerà il proprio percorso.

Nonostante l’annuncio ufficiale non sia ancora arrivato, Gianmaria ha già fatto intuire ai propri coinquilini e ai fan del reality che segnono la diretta ventiquattro ore su ventiquattro la propria decisione: lascerà la casa. Una scelta quasi obbligata quella di Antinolfi che, come ha spiegato Gabriele Parpiglia a Casa Chi, deve necessariamente tornare a lavoro.

Come ha spiegato negli scorsi giorni, già domani, Gianmaria Antinolfi tornerà a Milano per riprendere in mano il suo lavoro per poi concedersi un po’ di relax durante il weekend da trascorrere con Federica Calemme. Eliminata nella scorsa puntata, Federica, in questi giorni, attraverso storie pubblicate su Instagram, ha fatto intuire di aver voglia di rivedere Gianmaria. Questa sera, la Calemme dovrebbe essere in studio insieme agli altri ex concorrenti: sarà la prima ad accogliere Gianmaria e ad abbracciarlo?

In studio, però, Antinolfi ritroverà anche gli amici Manuel Bortuzzo a cui consegnerà una lettera scritta da Lulù e Aldo Montano che ha lasciato la casa dallo scorso dicembre e che per Gianmaria era diventato un punto di riferimento. Lasciare la casa, dunque, permetterà al manager di coltivare i rapporti nati grazie alla convivenza forzata?



