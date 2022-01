Grande Fratello Vip 2021, 39a puntata/ Diretta: Biagio D’Anelli da Miriana, Alex-Delia-Soleil torna il circo

Grande Fratello vip 2021, anticipazioni e diretta trentanovesima puntata 31 gennaio

Lunedì 31 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021. Quella di questa sera è la trentanovesima puntata della sesta edizione del reality show che, questa settimana, non andrà in onda venerdì 4 per lasciare spazio al Festival di Sanremo 2022. Quello di questa sera è un appuntamento importante per l’ultima pare del reality. La finale, fissata per lunedì 14 marzo, si avvicina e per il pubblico è arrivato il momento di scegliere il primo candidato alla finalissima.

Nella scorsa puntata, i concorrenti hanno mandato al televoto Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge non sapendo che tra i tre il preferito del pubblico sarà il primo candidato alla finalissima. Chi vincerà? I sondaggi prevedono una sfida all’ultimo voto tra Soleil e Delia: sarà davvero così?

Il ritorno di Biagio D’Anelli nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per Miriana Trevisan

Serata di grandi emozioni quella di questa sera per Miriana Trevisan. Dopo aver chiesto a gran voce di poter ricevere una sorpresa per ritrovare le energie necessarie per affrontare l’ultima parte del percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2021, questa sera, Miriana potrà riabbracciare il suo Biagio D’Anelli. Dopo averlo visto nella stanza degli abbracci due settimane dopo la sua eliminazione, questa sera, ci sarà l’incontro che la showgirl e i suoi fan attendono con ansia.

Tornerà, inoltre, il momento dedicato ad Alex Belli e Delia Duran. Questa sera, l’attore incontrerà la moglie che, negli scorsi giorni, ha tolto la fede annunciando di sentirsi una donna libera e mostrando apprezzamenti per Gianluca Costantino. Belli, inoltre, riceverà una lettera da Soleil Sorge: quale sarà il contenuto?

La scelta di Gianmaria Antinolfi, lascia il Grande Fratello Vip?

Dopo Aldo Montano e Manuel Bortuzzo che il pubblico considerava già finalisti, il Grande Fratello Vip 2021, questa sera, potrebbe perdere un altro protagonista indiscusso che, con la sua bontà, è entrato nel cuore dei telespettatori. Gianmaria Antinolfi, infatti, questa sera, esattamente come ha fatto una settimana fa Manuel Bortuzzo, dovrà svelare la propria scelta: resterà nella casa provando a conquistare la finale o abbandonerà il gioco per tornare a lavoro?

Una scelta difficile per Gianmaria che, in casa, ha creato legami importanti come quelli con Aldo e Manuel, ma anche con Lulù e Jessica Selassiè, con Manila Nazzaro e Federica Calemme che lo sta aspettando fuori essendo stata eliminata nella scorsa puntata.



