Gianmaria Antinolfi: “Non faccio ses*o da due mesi e 17 giorni”/ “Mai successo prima”

Gianmaria Antinolfi, nella stanza arancione della casa del Grande Fratello Vip 2021, si lascia andare ad una rivelazione con l’amica Miriana Trevisan. Tra il dirigente napoletano e la showgirl è nata una sincera amicizia. Con Miriana, Gianmaria si è spesso confidato parlandole dei problemi di cuore avuti con Soleil Sorge, ma anche chiedendole consigli per il suo rapporto con Sophie Codegoni che, a sua volta, è molto legata alla Trevisan.

Nel corso della tarda serata di ieri, mentre Miriana sistemava il proprio armadio, Gianmaria ha ammesso di non essere in perfetta forma e di cominciare a sentire la mancanza di un rapporto fisico con una donna. “L’ho fatto un giorno prima che mi chiudessero in albergo per la quarantena”, ammette Antinolfi. “La mattina in realtà quindi dal 6 settembre”, aggiunge.

Gianmaria Antinolfi, pensando all’ultimo rapporto avuto, aggiunge: “Non lo faccio da due mesi e 17 giorni. Non mi era mai successo prima”, aggiunge il gieffino. “Neanche quando non eri fidanzato?”, chiede sorpresa Miriana Trevisan. “A Milano ci sono mille occasioni perchè esci sempre”, risponde Gianmaria che aggiunge di non averlo fatto, dopo la fine di una storia, per circa un mese.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, dunque, Gianmaria comincia a sentire il peso di avere una donna accanto. Entrato nella casa da single, Antinolfi non è riuscito a trovare una donna con cui instaurare un feeling speciale. Con Sophie Codegoni, infatti, non è nato nulla. L’ingresso di nuovi concorrenti permetterà a Gianmaria di dimenticare Sophie? In atttesa di scoprirlo, cliccate qui per vedere il video.

