Soleil Sorge vs Miriana Trevisan, “Sei falsa”/ “Mi dicevi amica ma…”

E’ scontro tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Soleil Sorge è andata su tutte le furie dopo aver sentito Miriana Trevisan bisbigliare con un altro concorrente. L’influencer è sbottata con la Trevisan asserendo che deve smetterla di parlare: “Stai zitta! Perché devi sempre parlare?”. Miriana Trevisan ha cercato poi di giustificarsi ma nulla è valso a far cambiare idea a Soleil che l’ha intimata di andare a parlare con gli altri inquilini da un’altra parte: “Allora vai lì a parlare con loro scusa eh”. Un botta e risposta particolarmente contestato sui social considerando che in molti hanno ritenuto eccessivo l’atteggiamento di Soleil.

La tensione tra le due deve essersi però accumulata perché durante la puntata di ieri sera Soleil durante le nomination ha lanciato la carta contro Miriana dicendo: “E questa è per te che non credi mai a niente”. Miriana Trevisan prova ad abbracciarla ma lei rifiuta aggiungendo: “Falsa che non sei altro”. A fine puntata il mistero però è stato chiarito. Miriana, infatti, credeva che Soleil l’avrebbe nominata nonostante l’influencer le avesse assicurato che non l’avrebbe fatto.

Soleil Sorge è delusa da Miriana Trevisan. Dopo la puntata di ieri sera, Soleil ha un confronto con Miriana. L’accusa di farle davanti l’amica e di parlarle male alle spalle. Soleil le dice: “Mi dicevi amica, amica e poi ho visto i confessionali in cui sei stata una stronza nei miei confronti”. Miriana la guarda sbigottita e dice: “Ma cosa stai dicendo? Io ho detto che sei come un gatto e io amo i gatti”. Soleil Sorge non è d’accordo però: “Ti sei comportata così all’inizio e anche l’altra volta hai detto cose poco carine nei confronti miei e di Katia”. Miriana le risponde: “Quando?”. Soleil le ricorda l’episodio: “Quando stavamo sul divano che mi hai urlato “ah perché l’hai fatto con Gianmaria e ora vuoi farlo anche con me”. Tu non ti accorgi che nei tuoi momenti di debolezza ti lasci andare e dici quello che pensi veramente”. Soleil rincara la dose: “Non mi piacciono le persone che hanno dei pensieri sporchi su di me e poi vengono a farmi le amiche”. Miriana ribatte: “Alla mia età io dovrei avere pensieri sporchi su di te? Sei un soggetto affascinante da vedere ma ritengo che sei una persona capace di elaborare dei discorsi anche quando non c’entri niente e non sei in camera con noi”.

Sui social in molti criticano Soleil per il suo comportamento chiedendosi anche come faccia ad essere sempre salvata dal televoto. C’è chi commenta: “Soleil i tuoi giochetti, oramai sono palesi a tutti, ma pensi davvero di fare bella figura!!! Sempre ad attaccare , vedi Sophie vedi Miriana vedi Gian, ma adesso basta! Una casa senza Soleil, dove gli uccellini cantano e l’aria è pura”.



