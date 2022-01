Gianmaria Antinolfi “Stasera andiamo in guerra”/ Scontro con Katia e Soleil

Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip 2021. La mancanza di cibo ha causato nervosismo e malumori tra i vipponi scatenando infuocati litigi. Poche ore prima della diretta, un uovo in più usato da Sophie Codegoni per preparare delle crepes che hanno mangiato Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano ha scatenato una nuova lite. Manila Nazzaro e Davide Silvestri hanno fatto notare come quell’uovo fosse stato messo da parte insieme ad altre uova per preparare del cibo per tutti. A scagliarsi contro il manager napoletano sono state anche Katia Ricciarelli e Soleil Sorge pronte a mandarlo in nomination.

Stanco di essere controllato e di doversi giustificare ogni volta che mangia, Gianmaria ha chiesto di poter avere a propria disposizione i suoi 20 euro settimanali decidendo autonomamente cosa mangiare. Consapevole della piega che prenderà la puntata in onda questa sera, Gianmaria si è poi sfogato con gli amici con cui trascorre il suo tempo.

Gianmaria Antinolfi, scontro totale al Grande Fratello Vip 2021?

“Stasera andiamo in guerra. Tutti uniti“: con queste parole, Gianmaria Antinolfi ha concluso il proprio discorso spiegando a Miriana Trevisan, Jessica Selassiè, Federica Calemme, Alessandro Basciano, Sophie Codegoni, Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo di essere stanco del clima che si respira in casa per la mania del controllo di alcuni concorrenti.

Gianmaria, in particolare, non nasconde di non tollerare più l’atteggiamento di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, ma anche di Davide Silvestri e a tratti di Manila Nazzaro. La trentunesima puntata si preannuncia di fuoco. Il gruppo dei più giovani, guidati da Gianmaria, è pronto alla rivoluzione? Cliccate qui per vedere il video.

