gIANMARIA con “Mostro” a Sanremo 2023/ Bocciato anche stasera?

gIANMARIA: il debutto a Sanremo con “Mostro”

Il giovanissimo gIANMARIA, già visto in X Factor 2021, superando la selezione di Sanremo Giovani è entrato di diritto nella categoria dei Big di questa 73°esima edizione del Festival di Sanremo. La giovane età non sembra premiarlo e infatti si presenta emozionatissimo, come più tardi rivelerà anche al conduttore. Si esibisce per secondo, subito dopo Anna Oxa, con il brano intitolato Mostro. La canzone, un pop elettronico intimo e autobiografico che parla di lui e del senso di confusione che ha provato quando, per amore della musica, ha deciso di trasferirsi a Milano.

La sua interpretazione non sembra non entusiasmare troppo il pubblico e la sala stampa, che lo relegano tra le ultime posizioni della classifica parziale. Secondo questa, gIANMARIA è al 12° posto. Dal look semplice e leggermente stravagante, gIANMARIA ha indossato una larga camicia bianca, chiusa solo da pochi bottoni, su un paio di pantaloni neri a sigaretta neri. Quello che però risalta è il braccialetto blu al polso destro, simbolo della lotta contro il bullismo e cyberbullismo.

gIANMARIA: 22esimo posto in classifica

Subito dopo l’esibizione, ecco che arriva la prima gaffe di Amadeus che scambia gIANMARIA con Sangiovanni. Entrambi vicentini, saranno in effetti sullo stesso palco, seppur con compiti diversi, giovedì 9 febbraio. Il giovane, ha poi dato il “cinque” a Gianni Morandi, sfida prevista dal famoso FantaSanremo, gioco ispirato al Fantacalcio e totalmente dedicato alla kermesse della musica italiana. Gesto che, sui social, ha suscitato ilarità e polemiche. C’è infatti chi si è divertito quando Gianni Morandi ha intuito il gioco e chi non si è dimostrato così entusiasta nei confronti del FantaSanremo.

Nella classifica generale provvisoria dei 28 big in gara, il giovane cantante si trova al 22esimo posto. Dopo la terza serata con la sua canzone in gara, ritroveremo gIANMARIA venerdì assieme all’amatissimo coach di X Factor, Manuel Agnelli. Assieme, interpreteranno il brano Quello che non c’è degli Afterhours. Che questo duetto sia una benedizione come lo fu per i Maneskin? Vedremo.

