gIANMARIA: “Pensavo di essere un mostro”/ “Ho avuto paura di perdere i miei affetti”

gIANMARIA, cantante in gara con il brano “Mostro” al Festival di Sanremo 2023, è intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane” nella mattinata di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, alla vigilia della terza serata della kermesse canora in corso di svolgimento in landa matuziana. Il giovane, che in passato ha preso parte a X Factor, ha commentato: “È tutto bellissimo, è tutto stupendo. Sono contentissimo di essere qua e farò del mio meglio, sicuramente! Il brano parte con piano e voce, e la prima sera in quel momento si sentiva molto la mia tensione. Nel ritornello, in cui si interrompe l’intimità che si era creata prima, mi sono sganciato e mi sono divertito, devo dire. È stato bellissimo divertirsi e sfogarsi su quel palco”.

gIANMARIA: “HO AVUTO PAURA DI PERDERE I MIEI AFFETTI”

Nel prosieguo della diretta televisiva, gIANMARIA ha aggiunto: “Il singolo ‘Mostro’ è stato scritto in un momento di paura e di debolezza vissuto nel 2022 e questa canzone fotografa quel frangente, in cui pensavo davvero di essere un mostro. Credevo di avere perso delle cose importanti mentre mi dedicavo completamente alla musica, lasciando indietro i miei affetti. Non ho in realtà nessun rimpianto, perché il lavoro che ho fatto mi ha portato qua, ma ho avuto paura di perdere le persone care. L’ho scritta di getto questa canzone, non pensavo di arrivare a Sanremo”.

