Gianna Nannini contro Paul McCartney/ “Anziché bacchettare l’Italia recupera i live”

Dopo le pesanti critiche giunte su Facebook da Paul McCartney in merito alla decisione presa in Italia di “rimborsare” con i voucher gli spettatori che avevano prenotato i biglietti per i live annullati a causa del Coronavirus, interviene Gianna Nannini. La rocker nostrana ha voluto replicare in prima persona con una sorta di lettera indirizzata a “Paul” e pubblicata sui suoi canali social, da Facebook a Instagram passando per Twitter. E’ un messaggio chiaro, diretto e molto semplice, con il quale la cantante toscana si rivolge all’artista internazionale dopo aver ritenuto “scandaloso” l’uso dei voucher per i concerti annullati e non recuperabili, scrivendo: “Paul, caro Paul, non abbiamo bisogno di te che bacchetti l’Italia”. Quella di Gianna è una vera e propria contro critica rispetto all’atteggiamento di Paul McCartney. “Invece di cancellare il tuo concerto cosa ci voleva a recuperarlo come facciamo noi e come fanno tanti artisti internazionali? La musica va aiutata in questo momento recuperando le date, non cancellandole”, ha tuonato la rocker. Poi però, smorzando i toni ha chiosato: “Ti aspettiamo Paul, vogliamo il tuo concerto!”.

GIANNA NANNINI CONTRO PAUL MCCARTNEY DOPO CRITICHE ALL’ITALIA

Paul McCartney aveva annunciato lo scorso novembre due date in Italia del suo tour. Tutto avveniva prima che la pandemia del Coronavirus potesse prendere il sopravvento mettendo in ginocchio il mondo intero. Le tappe italiane erano previste in estate e nel dettaglio il 10 giugno a Napoli e il 13 giugno al Lucca Summer Festival, eventi ovviamente cancellati a causa del Covid-19. Entrambe le date, in questo caso, non è stato possibile riprogrammarle per il 2021 come accaduto per molti artisti italiani che si sono visti annullare i concerti estivi. Tanti i commenti di supporto alla lettera aperta scritta da Gianna Nannini a Paul McCartney ma non sono mancate al tempo stesso le critiche da parte di chi ha supportato l’artista straniero e le sue critiche: “Certo, effettivamente che ci vuole per uno come Paul McCartney, che avrà date incastrate da qui al 2087 ai 4 angoli del Globo. Eh già”, ha scritto un utente su Twitter in risposta alla rocker. Ed ancora: “Ricordo che Paul ha 78 anni”, “Aveva già programmato un tour negli Stati Uniti nel 2021. Secondo me ha ragione invece a dire di restituire i soldi ai suoi fans! Col voucher cosa vai a vedere a Napoli in alternativa? Gigi D’Alessio ??? Anche no”.





