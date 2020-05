GIANNA NANNINI/ Il medley e l’abbraccio “toccante” a una Milano deserta

Pubblicità

Gianna Nannini è la prima artista a esibirsi nell’ambito di questa edizione ‘speciale’ del Concerto del Primo maggio 2020. Ambra Angiolini la presenta come in ‘diretta’ da Milano, dove canta e suona il pianoforte sul tetto di un edificio. La vista panoramica è molto suggestiva. Il suo è un medley piuttosto inedito, che mischia i suoi grandi successi (Meravigliosa creatura, Sei nell’anima) a pezzi un po’ più sottotono, ma ben descriventi lo stato attuale delle cose. Notti senza cuore, per esempio, cita una certa malattia che “non passa in fretta”, e per questo si adatta bene al contesto. Non a caso, è la prima canzone prevista in scaletta. Più di tutto, di questa performance, colpisce la scenografia, che i fan su Twitter commentano così: “Gianna Nannini e una Milano deserta stanno dando vita ad un momento davvero toccante #1M2020”; “Gianna Nannini canta “sei nell’anima” con uno sguardo a una Milano vuota. Commovente!#ConcertoPrimoMaggio”; “Gianna Nannini che abbraccia la città di Milano, abbraccia tutti noi #1M2020”. (agg. di Rossella Pastore)

Pubblicità

Gianna Nannini ospite del Concertone del Primo maggio

Gianna Nannini è tra gli artisti che parteciperanno al Concertone del Primo maggio, che sarà trasmesso da Rai 3 e Radio 2, in un format completamente rinnovato a causa delle restrizione necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19. L’evento non si terrà a Piazza San Giovanni a Roma, come gli scorsi anni, ma all’Auditorium Parco della Musica e in altre location sparse per l’Italia. Gianna Nannini si esibirà dalla Terrazza Martini, noto locale che si affaccia su Piazza Diaz a Milano, città dove ha vissuto per diversi anni. Molto probabilmente la rockstar canterà live il suo nuovo singolo “Assenza”, la cui uscita è fissata proprio per il primo maggio. Il brano fa parte dell’ultimo album “La Differenza”, pubblicato lo scorso novembre, ed è il terzo astratto, dopo il singolo omonimo e “Motivo” cantata con il rapper Coez. L’album, che è stato realizzato nella sede più importanti al mondo nell’ambito del blues rock, ovvero il Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse. Rappresenta il 21esimo registrato in studio per l’artista e arriva dopo due anni dal successo di quello “Amore gigante”.

Pubblicità

Gianna Nannini, il tour rinviato a causa del Coronavirus

Gianna Nannini, che nello scorso autunno è stata in tour nei palasport di tutta Italia per presentare il suo nuovo progetto discografico, il 30 maggio doveva esibirsi per la prima volta allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, ma il concerto è stato rinviato al prossimo anno a causa della pandemia di Coronavirus, così come le date di maggio del suo tour europeo e gli appuntamenti ai festival outdoor della Germanica di giugno. Come dichiarato dalla stessa cantante, il concerto allo stadio di Firenze si terrà il 29 maggio 2021, ma per avere informazioni certe è necessario aspettare il 31 luglio. Lo scorso 25 aprile, giorno della liberazione dell’Italia, Gianna Nannini ha cantato per le vie di Roma, la sua nota canzone dedicata ai mondiali di calcio del 1990, “Notti magiche”, tenendo naturalmente le giuste distanze di sicurezza. Durante la quarantena forzata, l’artista ha cercato di allietare i fan con le sue esibizioni live sui social e invitando tutti a restare a casa. La cantautrice nota per la sua vocalità graffiante e per “America”, il suo primo successo, “Bello e impossibile” e “Sei nell’anima”, vive tra Milano e Londra, con la sua compagna Carla e la figlia Penelope, nata nel 2010. Gianna si è unita con rito civile con Carla in Inghilterra per tutelare i suoi diritti di mamma e donna che ama un’altra donna. Sulla moglie non si hanno notizie, in quanto la cantante protegge molto la sua vita privata.

Video, il feauturing con Coez





© RIPRODUZIONE RISERVATA