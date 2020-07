Gianna Nannini/ Foto, i Negramaro e la scelta della cover di “Sei nell’anima”

Gianna Nannini ha fatto la storia del rock italiano: è innegabile. Con la sua voce graffiante e la sua presenza sul palco, la cantante continua a spopolare ancora oggi con le sue hit del passato. Lo dimostra la volontà dei Negramaro di realizzare una cover del brano Sei nell’anima, con un arrangiamento inedito e sound orchestrali ed elettroniche. Il tutto realizzato per I love my radio, il progetto che unisce le radio italiane in una grande avventura firmata 2020. “Bella scelta ragazzi, ne avete fatta una versione stupenda. Grazie dei brividi”, commenta intanto la Nannini sui social, condividendo il post originale della band italiana. Clicca qui per guardare il post di Gianna Nannini. Il legame fra la cantante e la radio del resto risale a molti anni fa, quando giovanissima sedeva di fronte al microfono. “Le radio sono libere e se ci vai sei libero di dire quello che vuoi”, ha scritto qualche settimana fa, annunciando ai fan che sarebbe intervenuta a RadioItalia. Anche Gianna ha partecipato tra l’altro allo stesso progetto radiofonico: nei giorni scorsi, ha rivisitato La donna cannone di Francesco De Gregori, un brano pubblicato nell’83 e che ha reso inedito grazie a sfumature blues e rock.

Gianna Nannini, i suoi sogni di bambina

Gianna Nannini ha sempre avuto una grande passione per la musica e fin da piccola sognava di cantare e scrivere i testi per i suoi brani. “Ma soprattutto andare in America e cercare qualcuno che mi producesse”, ha raccontato di recente a Domenica In. Per la rocker però era essenziale entrare in quella macchina con un lavoro che potesse proteggerle le spalle: così ha iniziato a lavorare come operaia in una fabbrica, addetta alla macchina per i ricciarelli. Un segno del destino, se si pensa che a causa di quella macchina ha perso due falangi, ma ha conquistato anche la sua voce rock. “Perchè con un dolore così, con l’urlo, ti viene la voce rock”, ha sottolineato. “Lasciai nella macchina per i ricciarelli le falangi del medio e dell’anulare della mano sinistra”, ha raccontato, “Finirono nell’impasto dei dolci, ma nessuno li ha mangiati; li ritrovarono il giorno dopo, troppo tardi per riattaccarli”. Oggi, giovedì 16 luglio 2020, la cantante sarà protagonista della prima serata di Rai 3, grazie allo speciale In arte… Gianna Nannini. Un tributo alla sua carriera invidiabile, anche alla luce delle 66 candeline spente un mese fa.

Foto, una splendida versione di Sei nell’anima





