GIANNA NANNINI, NUOVO ALBUM “LA DIFFERENZA”/ Ecco la data d’uscita dei brani inediti

Bella notizia per tutti i fan di Gianna Nannini in attesa di emozionarsi con i brani dell’artista senese, che oggi ha annunciato su Instagram la data di uscita e il titolo del nuovo album. La cantante ha comunicato la buona novella ai suoi followers attraverso una foto che la ritrae negli States: una scelta non casuale, ma strettamente connessa con la sua ultima fatica discografica. Lo ha chiarito la stessa Gianna Nannini:”Ed eccomi qui, in questa foto scattata qualche mese fa… In quei giorni stavo registrando nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, nel regno della musica analogica”. Come sottolineato dall’ANSA, quella della Nannini rispetto a Nashville non è un’esagerazione: è lì, infatti, che sono passati artisti come Bob Dylan, Elvis Presley, Paul McCartney o, più di recente, Jack White e Kings of Leon.

GIANNA NANNINI, NUOVO ALBUM “LA DIFFERENZA”

Nel post su Instagram in cui ha voluto annunciare la data d’uscita e il titolo del suo nuovo album di inediti, Gianna Nannini ha voluto porre l’accento sulla scelta di Nashville, tuttora sede di grandi produzioni artistiche blues-rock ed eccellenti studi di registrazione. Queste le parole utilizzate dall’interprete toscana per chiudere il suo intervento sui social:”Una scelta che fa la differenza, si perché proprio “La differenza” è il titolo del nuovo album che uscirà il 15 novembre, e voi la farete insieme a me! #LaDifferenza”. Migliaia di persone hanno già espresso il proprio like sul post della Nannini e commentato con entusiasmo la notizia. “La differenza” (Sony Music) arriva d’altronde a due anni di distanza da “Amore gigante”. Per la rocker italiana si tratta del diciannovesimo album in studio.

