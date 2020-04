Gianna Nannini/ Si pensa già al futuro, dal 18 novembre si torna in pista

Pubblicità

Tra i grandi ospiti musicali di 7 donne Accanto a te, ci sarà anche la straordinaria Gianna Nannini, una delle icone rock italiane più apprezzate nel nostro paese e non solo. Dopo l’uscita del suo ultimo album La Differenza, nel novembre del 2019, la cantante senese sarà protagonista di un tour tutto italiano che dovrebbe partire il 18 novembre 2020 dal Pala Florio di Bari e che, per ora, si compone di 7 date. Nei mesi di maggio, giugno ed ottobre 2020, Gianna Nannini avrebbe dovuto essere protagonista di un tour di concerti in tutta Europa sui palchi del Cirque Royal du Bruxel e dello Shepherd’s Bush Empire di Londra. Tuttavia, a causa dell’emergenza Corona Virus le date sono ancora in forse. Nel febbraio del 2020 è stata una delle super ospiti che ha calcato il palco del 70° Festival di San Remo. L’ultimo album di Gianna Nannini, La Differenza, ha rappresentato per l’artista senese un vero e proprio ritorno alle origini. Con spiccate tonalità folk e blues, per la sua realizzazione la Nannini ha cercato ispirazione negli Stati Uniti e in Gran Bretagna dove ha collaborato con grandi artisti del panorama folk e rock anglosassone, come Dave Stewart. Tutti i brani de La Differenza sono stati registrati a Neshville, negli studi di registrazione di John McBride, completamente in presa diretta, anche se tutte le tracce hanno visto la luce a Londra, nello studio personale della Nannini, arrangiate con chitarra e voce.

Gianna Nannini, un traguardo importante

Nel 2020 Gianna Nannini ha raggiunto un importante traguardo nella sua sfera privata. Da 40 anni è ormai, infatti, legata alla compagna Carla con cui è stata fotografata dal settimanale Vero come riposta meteoweek.com. Da molti anni la Nannini vive a Londra dove è stata costretta a trasferirsi dopo la nascita della figlia Penelopa. In Italia, infatti, Carla non avrebbe potuto adottare sua figlia. Quella del trasferimento è stata quindi una scelta quasi obbligata. La carriera di Gianna Nannini è stata costellata da successi fin dall’inizio. Inizia ad esibirsi nei locali milanesi già da quando aveva 18 anni, iniziando a farsi notare fin da subito. Il suo album di esordio risale al 1976. Fin ad oggi non ha mai partecipato come concorrente al Festival di San Remo ma solo come ospite, nel 2008, nel 2015 ed in ultimo nel 2020.



