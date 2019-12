GIANNA NANNINI, “HO PROVATO LA FOLLIA”/ La crisi del 1983: “non sapevo più chi ero”

LA CRISI DEL 1983… UNA PAGINA NERA DELLA VITA DI GIANNA NANNI

“Ho provato la follia in Germania”, fu nel 1983 che Gianna Nannini ebbe una crisi d’identità molto grave. “Ho vissuto una crisi terribile, non sapevo più chi ero. Quando mi sono ripresa ero un’altra, una bambina. Non bevevo più nemmeno caffè, solo latte. Sono rinata… Ma è una storia lunga”. Ci tiene a precisare che “non era legata a droghe o abusi di alcool…” ma tutto il dolore che ha vissuto l’aveva consumata, una sensazione strana che ancora si vede nei suoi occhi ha lasciato in lei un triste ricordo. Insomma una pagina nera della sua vita che ora è riuscita a superare anche grazie a sua figlia e alla sua storia d’amore: “Quello è amore puro. Quando ti nasce una figlia cambia tutto”.

PINO STRABIOLI CELEBRA GIANNA NANNINI

Questa sera Gianna Nannini torna protagonista su Rai 3 nello speciale in musica diretto da Pino Strabioli, a partire dalle ore 21.25, quando andrà in onda “In Arte Gianna Nannini”, un appuntamento in cui la cantautrice e musicista originaria di Siena si racconterà al conduttore in una lunga intervista, intervallata da canzoni e altri inserti speciali dove a parlare invece saranno i suoi colleghi e quelli che la conoscono meglio: e nel format che intende celebrare le più grandi voci femminili, di ieri come di oggi, della musica italiana, l’ospitata della 63enne artista toscana arriva mentre è oramai in promozione la sua ultima fatica discografica, ovvero “La differenza”, il ventesimo album in studio della Nannini che è stato pubblicato solo lo scorso 15 novembre e che, concepito in soli tre mesi di lavoro in quel di Londra, è stato anticipato dall’omonimo singolo di lancio che invece è uscito ai primi di ottobre. E l’ospitata della Nannini da Strabioli sarà dunque l’occasione per la diretta interessata di parlare dell’ultimo lp aggiungendo magari qualche aneddoto a quanto raccontato nel lungo tour di interviste e incontri con la stampa dell’ultimo mese.

ARRIVA “IL MOTIVO”, IL NUOVO SINGOLO DI GIANNA NANNINI FEAT COEZ

I fan saranno lieti di ritrovare Gianna Nannini in tv ospite di Pino Strabioli ma lo saranno altrettanto quando nei prossimi giorni la leonessa tornerà anche in radio con un brano tutto nuovo. In particolare, proprio il prossimo 3 gennaio, sarà in rotazione il nuovo singolo di Gianna Nannini dal titolo “Motivo” che segnerà la sua collaborazione con Coez. Il brano è il secondo estratto del nuovo album della rocker senese ed è stato il primo che è stato preparato proprio in vista dell’uscita del suo nuovo progetto discografico. In molti sono pronti a scommettere che la Nannini sarà anche al Festival di Sanremo 2020 targato Amadeus ma, per il momento, dovremo accontentarci di questa lunga intervista che è già slittata di un paio di settimane visto che era prevista in onda prima di Natale. Riguardo al nuovo singolo, la senese ha rivelato: “Ne volevo fare un duetto. Mi piace la voce graffiante di Coez. Gli feci ascoltare il brano che lo colpì particolarmente, mi disse che voleva provare a fare una cosa alla sua maniera. Ecco, mi dissi, osservando quel suo modo elegante di fare, un altro che fa la “differenza””.

GIANNA NANNINI, POLEMICHE DOPO IL “TAGLIO” A DOMENICA IN

Tuttavia a far discutere in questi giorni prefestività è ancora il piccolo disguido andato in scena quando Gianna Nannini è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In”: ma se il momento più toccante è stato quando la rocker senese ha ricordato la mamma scomparsa e poi ha parlato della sua esperienza di madre a sua volta, facendo riferimento alla piccola Penelope, ha destato molte polemiche la brusca interruzione dell’artista mentre si stava esibendo, “sfumata” letteralmente dalla regia per dare la linea al Tg1 che raccontava in diretta la visita del Papa a Greccio. Momento di imbarazzo per il quale successivamente la stessa Venier si è scusata al ritorno in studio, spiegando di non essere stata avvisata e di essere stata colta di sorpresa come il resto della produzione del programma. La Nannini, a differenza dei fan sui social, non ha invece polemizzato e a stretto giro di posta sul profilo Instagram della bionda conduttrice è poi comparsa una Storia in cui le due donne sorridono assieme e la Venier ha ribadito di essere “nera” per quanto successo.

L’ULTIMO ALBUM “LA DIFFERENZA” E QUEL VIAGGIO A NASHVILLE…

Per quanto riguarda invece “La differenza”, album a suo modo importante perché rappresenta il numero venti di una carriera oramai lunga, Gianna Nannini ha raccontato quale è stata la genesi del disco, che a suo parere è il più bello mai realizzato all’interno della sua discografia. “Abbiamo registrato in presa diretta tra Londra, Milano e Nashville” ha spiegato l’artista, raccontando di come il suo desiderio fosse quello di ripartire dal blues e che proprio nella cittadina americana ci sia stata una svolta dato che i Blackbird Studio di Nashville sono ormai considerati un sancta sanctorum della musica in digitale, aspetto che inevitabilmente ha cambiato il modo di registrare e di fare musica. “Io lì non conoscevo nessuno ma pensavo che andando negli USA avrei suonato assieme a tante altre persone in uno studio, cosa rara oggi” ha detto in una breve intervista di cui un estratto è stato pubblicato di recente sul suo profilo Instagram, dove ha parlato anche delle registrazioni e dei provini fatti col produttore americano per trovare il sound adatto per “La differenza”.

Visualizza questo post su Instagram #Nashville #ladifferenza @levis_ita @levismadeandcrafted #LiveInLevis #MadeandCrafed Un post condiviso da Gianna Nannini (@officialnannini) in data: 28 Nov 2019 alle ore 10:00 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA