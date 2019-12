GIANNA NANNINI “SONO DI CENTRO SINISTRA MA”/ “In verità sono libertaria, sul voto ai 16enni…”

Gianna Nannini sempre grande protagonista nelle interviste che rilascia, risultando mai banali. È successo il 28 Dicembre 2019 durante la puntata del programma dedicato a lei “In Arte” in cui tra i vari temi musica, amore e vita personale c’è stato spazio alla politica. “Sono di centro sinistra…” ma si corregge subito per non scoprirsi troppo “ma come posizione in video. In verità sono libertaria”. Gianna Nannini incalzata sulla proposta di legge di abbassare l’età per il voto a 16 anni che l’attuale governo vorrebbe portare avanti durante questa legislatura non si scompone e anzi come sempre risponde con quel sorriso polemico “Votare a 16 anni? Per me nessun problema se poi si cambia veramente qualcosa”. Traspare chiaramente la sua posizione critica di Gianna Nannini sull’utilità del voto in questi anni che, come dimostrano i dati dei sondaggi, è molto condivisa in Italia dalla base elettorale tant’è che il “partito degli astenuti” viaggia sempre in doppia cifra.

