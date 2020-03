Gianna Orrù mamma Valeria Marini/ Coronavirus, la showgirl allarmata: “Lei come sta?”

Dalla Casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini si dice preoccupata. Dopo le notizie in merito al Coronavirus, pur avendo avuto aggiornamenti dal suo fidanzato Gianluigi Martino, si è detta ancora molto allarmata. Il pensiero della showgirl è infatti tutto per sua mamma: Gianna Orrù. “Come sta mia mamma?” ha chiesto allarmata la Marini, senza ricevere però aggiornamenti in merito. Notizie che però potrebbero giungere nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di questa sera. D’altronde la Marini ha recentemente dichiarato che i rapporti con sua madre si sono incrinati a causa di alcune incomprensioni. “Ho avuto una depressione tremenda perché mia mamma, alla quale sono molto legata, si è allontanata da me” ha rivelato in un’intervista a Verissimo prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4.

Gianna Orrù e Valeria Marini, rapporti difficili tra madre e figlia

Gianna Orrù e Valeria Marini pare abbiano litigato, almeno è questo che traspare dalle dichiarazioni fatte dalla showgirl di recente. “Non la sento più da diversi mesi. È stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. – ha ammesso – Ero disperata, passavo le notti a piangere. Mia madre si è allontanata improvvisamente per una sua situazione di difficoltà.” Valeria ha inoltre spiegato che “Questo distacco mi ha buttato sotto un treno. Non sento più mia mamma da diversi mesi perché ha chiuso i ponti. Non riesco a trovare una via per parlarle. Ho cercato di tenderle la mano: a Natale ho bussato alla sua porta ma non mi ha mai aperto.”

