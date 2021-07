Gianna Scarpelli, moglie Carlo Verdone/ La separazione: “Ci siamo scontrati, ma poi…”

Gianna Scarpelli è la moglie di Carlo Verdone

Gianna Scarpelli è la donna a cui Carlo Verdone si è legato nel 1980 e da cui ha avuto due figli, Giulia e Paolo, nati rispettivamente nel 1986 e nel 1988. Nonostante la notorietà del marito, Gianna non è mai stata al centro delle cronache o dei gossip. Le uniche occasioni in cui si è parlato di lei sono state quelle in cui Carlo si è sbilanciato un po’ di più circa il loro rapporto di coppia, rapporto che ultimamente si è un po’ raffreddato per via della separazione intercorsa tra i due. Carlo e Gianna, infatti, non vivono più insieme dal 1996, pur condividendo diversi ricordi felici relativi al loro percorso come marito e moglie che Carlo non manca mai di rievocare. Il frutto più bello del loro matrimonio sono stati proprio i ragazzi, Giulia e Paolo, che come la mamma però preferiscono non far parlare troppo di sé.

Carlo Verdone/ “Un uomo si alzò e fece un peto a Rossellini", il racconto spiazzante

La separazione con la moglie Gianna Scarpelli…

Riguardo alla loro separazione, Carlo Verdone ha ammesso: “All’inizio un po’ di schermaglie ci sono state. Ma ad un certo punto deve entrare in gioco il buon senso”. In effetti, attualmente, tra Carlo e Gianna non si sente più parlare di litigi. A un certo punto della sua carriera, per venire incontro alle giuste esigenze familiari, Carlo Verdone si prese due anni sabbatici. Stessa disponibilità e comprensione da parte di Gianna, che non ha mai mancato di sostenere Carlo nel suo lavoro (si pensi a quando, venuto a mancare il suo assistente, si reinventò sua segretaria personale). Tra loro vige tuttora grande rispetto: lei è una persona importante per lui e viceversa.

