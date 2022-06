Gianni Bella, fratello di Marcella Bella/ “Ictus? Sta bene, ma non è più come prima”

Gianni Bella, l’ictus e il rapporto speciale con la sorella Marcella

Gianni Bella è il fratello della cantante Marcella Bella, nonché autore di suoi numerosi brani. Alcuni fa è stato colpito da un ictus, che ha compromesso molte delle sue attività. “Fisicamente sta bene, ma non può più parlare come prima. L’ictus ha colpito metà del suo volto e una parte della lingua. Però canticchia“ , ha raccontato Marcella in una recente intervista. Il fratello dell’artista sta ancora combattendo contro la malattia, insorta nel 2010 e che gli ha paralizzato metà del corpo. “È sempre stato il mio idolo, ma persino dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita. Avrebbe potuto diventare depresso, egoista, si sarebbe potuto incattivire. Tutte cose legittime. Invece, ha affrontato l’ictus con dignità”, ha detto orgogliosa Marcella Bella.

Marcella Bella, sempre al fianco del fratello Gianni durante la malattia

A proposito della malattia del fratello, Marcella Bella ha raccontato che nella prima fase, paradossalmente, Gianni, le era di conforto. “Quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dirmi che stava bene”, ha raccontato. A distanza di anni, Gianni Bella ha provato a riavvicinarsi al pianoforte, ma la situazione ovviamente non è semplice. “L’ictus gli ha colpito la porzione di cervello delegata alla parola, ma non quella alla musica – ha precisato Marcella Bella –. Quando lo chiamo, io parlo come un fiume e lui dice ‘sì, sì, no, no’. Poi comincia a farfugliare e allora mi faccio passare sua moglie che è una interprete bravissima”.

