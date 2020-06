Gianni Boncompagni e Sergio Japino, amori Raffaella Carrà/ “Se hai amato davvero…”

Quando si parla di Raffaella Carrà non si può non parlare di Gianni Boncompagni e Sergio Japino. Sono stati loro i due grandi amori della Carrà che oggi, 18 giugno, compie 77 anni. Sia con Boncompagni che con Japino, Raffaella Carrà ha formato non soltanto una coppia nella vita privata, ma anche un sodalizio professionale che ha cambiato la storia della televisione italiana regalando ai telespettatori tantissimi programmi di successo. L’amore tra Raffaella Carrà e Boncompagni è durato undici anni. Si erano conosciuti nel 1968 durante un’intervista. A raccontare i dettagli di quel primo incontro fu la stessa Raffaella in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. «Lui disse: “Metteremo un divano a metà della scalinata di Trinità dei Monti – ha raccontato nel 2012 la showgirl al Corriere – ma bisogna girare all’alba, alle sei del mattino, verrà fortissima”. Mi misi a ridere, accettai». Tra Raffaella e la Carrà, un anno dopo, inizio un amore grande nonostante lui fosse più grande di nove anni e aveva già tre figlie. La storia finì nel 1980, ma la stima professionale non è mai venuta meno.

AMORI RAFFAELLA CARRA’: DOPO GIANNI BONCOMPAGNI ARRIVA SERGIO JAPINO

Dopo la fine della storia con Gianni Boncompagni, nella vita di Raffaella Carrà entra Sergio Japino, conosciuto sul set del programma Millemilioni. All’epoca, Japino era l’assistente di Gino Landi e, facendo anche il ballerino, fu il protagonista di un passo a due con la Carrà come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: «Facevo pure il ballerino ma un po’ meno, perché dovevo guardare gli altri e insegnare loro i movimenti. Facevo con lei un romantico passo a due per insegnarlo a un altro. Accadde lì: ci siamo guardati negli occhi ed è scattata la scintilla». Nel 1997, ad ufficializzare la fine dell’amore con Sergio Japino, fu proprio Raffaella Carrà. «Oggi sarei libera di amare chi voglio in tutta chiarezza perché da tempo Sergio Japino ed io abbiamo deciso di dividere le nostre strade pur rimanendo profondamente legati», fece sapere la Carrà attraverso un comunicato inviato al direttore di Novella 2000 come ricorda oggi il Corriere della sera. Quello tra la Carrà e Japino è stato un amore importante, vissuto totalmente dalla Carrà con l’unico rimpianto di non essere diventata mamma. La Carrà, infine, ha sempre mantenuto un rapporto sia con Boncompagni che con Japino. A tal proposito, a proposito della fine della sua storia con Boncompagni, Raffaella ammise che quando due persone si sono amate davvero, è difficile farne a meno. Amori, dunque, che con il tempo si sono trasformati in affetti veri



