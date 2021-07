Gianni Boncompagni, ex compagno Raffaella Carrà/ “Mi ha insegnato tutto…”

Gianni Boncompagni e Raffaelle Carrà sono stati insieme per 11 anni. Fu un’intervista in piazza di Spagna a far scattare la scintilla: “Alle 5 del mattino a piazza di Spagna. Papà le doveva fare un’intervista per uno spot delle Poste. E voleva la piazza deserta. Disse a Renzo Arbore: ‘Domani intervisto una ragazza, carina, poi ti dico’. Raffaella dal canto suo mi raccontò che era incuriosita da questo tipo che si svegliava all’alba per uno spot. Dopo qualche mese si misero insieme“, ha raccontato Barbara Boncompagni alla Stampa. All’epoca Boncompagni, di nove anni più grande della Carrà, era separato e viveva da solo con le tre figlie: “Mia madre faceva fuoco e fiamme, ma io avevo incontrato il vero amore. Mi ha insegnato tutto: l’autoironia, il senso dell’umorismo, il sarcasmo, e anche un po’ di cinismo”, disse la showgirl ricordando la loro relazione.

Gianni Boncompagni: i successi con Raffaella Carrà

Gianni Boncompagni è stato autore dei suoi più grandi successi musicali, come “Tuca tuca” e “Tanti auguri”, e autore della trasmissione “Pronto, Raffaella?”, che consacrò la Carrà in tv. Nel 1980 la relazione tra Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni arriva al capolinea, ma non il rapporto artistico che è durato nei decenni successivi. Raffaella Carrà è rimasta in ottimi rapporti anche con le figlie di Boncompagni: Paola, Claudia e Barbara. “C’era tra noi un rapporto parentale. Le nostre chiacchierate erano epiche, mi ha sempre consigliato sia sul lavoro sia sul privato”, ha confessato Barbara Boncompagni, la più piccola delle figlie di Gianni. E ha aggiunto: “Mi viene a mancare un amore materno, un pilastro di vita. Sento franarmi la terra sotto i piedi. È un cazzottone forte allo stomaco”.

